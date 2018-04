Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | programma | orari e tv La data della Doyenne

Nibali : "Che emozione la Sanremo - ora voglio la Liegi-Bastogne-Liegi" : Intervenuto in "Tutti Convocati", Vincenzo Nibali, la superstar del ciclismo italiano che sabato ha vinto la Milano-Sanremo, anticipando il plotone dei più forti velocisti del mondo. Dopo le vittorie in Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta Espana, Nibali si conferma un fuoriclasse d'altri tempi adatto anche alle corse in linea. "Ero pronto a lavorare per il mio compagno ...