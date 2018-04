LG continua a parlare di aggiornamenti e di migliorie al supporto post-vendita

Isola dei Famosi 2018 - il reality di Canale5 “è naufragato” : tanta noia. E si continua a parlare del ‘canna gate’ : L’Isola dei Famosi numero 13 sembra naufragata. La quinta puntata si può riassumere con una parola: noia. Le dinamiche fra i concorrenti sono nulle, tant’è che la trasmissione si fa da Milano tra talk sulla “droga in trasmissione”, sorprese ai concorrenti per allungare il brodo e grande spazio (come non mai) agli eliminati in studio. Alessia Marcuzzi è costretta a tornare sul “canna gate”, pur non avendone granché voglia, dopo le ...