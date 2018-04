huffingtonpost

: L'ex guardia di Scientology: 'Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e John Travolta si… - HuffPostItalia : L'ex guardia di Scientology: 'Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e John Travolta si… - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: L'ex guardia di Scientology: 'Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e John Travolta si odi… - PoetaAbruzzese : RT @HuffPostItalia: L'ex guardia di Scientology: 'Mi obbligavano a sbiancare i denti per sorridere a Tom Cruise. Lui e John Travolta si odi… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ha prestato servizio per 30 anni come addetto alla sicurezza nella chiesa di: Brendan Tighe, ex dipendente, conosce bene il dietro le quinte di uno dei movimenti religiosi più dibattuti. E conosce i suoi personaggi principali, come Tom Cruise, il "messia", e John Travolta: "Si disprezzano l'un l'altro, non è un segreto", ha rivelato l'uomo in esclusiva al Daily Mail. Ha anche svelato come sia stato costretto a fare continue pulizie dei: "Chi si rivolge a Cruise deve avere un bel sorriso".L'exè al corrente della rivalità tra i due attori: "Cruise è l'unica celebrità ad avere un filo diretto con il leader della chiesa, David Miscavige. John Travolta non può avere nulla gratuitamente, nessuno gli fa regali assurdi, come un hangar per un aereo, motociclette personalizzate e favori fuori dal comune", ha spiegato. ...