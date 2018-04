LETTURE Caro Marx | la tua rivoluzione inganna la libertà | solo Dio la compie

ilsussidiario

(Di lunedì 16 aprile 2018) Le Edizioni Lotta Comunista pubblicano l'opera omnia in 50 volumi del padre del comunismo. Ma a rivoluzionare le persone non è l'auto-emancipazione: è una Presenza. ALDO BRANDIRALI(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:10:00 GMT)/ Ex Br, anni 70 e caso Moro, le cose che nessuno dice, di M. BignamiA 50 ANNI DAL '68/ "Da Servire il Popolo a don Giussani, le mie illusioni e la sua vittoria", di A. Brandirali