Leonardo | nuovo contratto in Pakistan per elicotteri AW139

Leonardo - nuovo contratto con Ministero Difesa britannico : Leonardo ha ottenuto un contratto dal Ministero della Difesa del Regno Unito per fornire una suite di protezione elettronica , Defensive Aids Suite - DAS, per la nuova flotta di elicotteri da ...

Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? La figlia di Eva Henger di nuovo single : Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? Si parla di una possibile rottura tra la figlia di Eva Henger e il suo compagno, la loro storia è già finita dopo quasi un anno?(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 11:07:00 GMT)

Leonardo si aggiudica nuovo contratto in Polonia : Leonardo si rafforza in Polonia . La società italiana attiva nel settore della difesa e il Ministero della Difesa Nazionale della Polonia hanno firmato un contratto per la fornitura di quattro ...

Leonardo consegna la prima sezione di fusoliera al nuovo Airbus A321 : Leonardo , presso il sito produttivo di Nola , Napoli, della Divisione Aerostrutture, ha consegnato ad Airbus la prima sezione di fusoliera del velivolo A321 LR. L'A321 LR presenta una nuova ...

“Com’è cambiata!”. Laura Torrisi prima e dopo il Grande Fratello. Sorriso nuovo e fisico scolpito per l’ex di Leonardo Pieraccioni : il foto-confronto : Ha conosciuto il successo nel 2016 grazie alla partecipazione al ”Grande fratello”. dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1998, l’anno successivo compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini. Nel 2007, dopo la fortunata partecipazione al reality, ottiene il suo primo ruolo da protagonista in ”Una moglie bellissima”, film di Leonardo Pieraccioni, con il quale inizia una storia ...

Leonardo : nuovo contratto in Australia per radar meteorologici : ... e al Centro Brasiliano di monitoraggio e allerta di disastri naturali , CEMADEN, , che fa parte del Ministero brasiliano della Scienza, Tecnologia e Innovazione. Il contratto annunciato oggi, ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insieme nel nuovo film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili» della Hollywood di un tempo glorioso. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, sul red carpet si sono incontrati una sola volta. Leo aveva ancora il ciuffo leccato all’indietro, Brad il sorriso sornione di chi avrebbe fatto carriera. Eppure un film insieme non lo avevano mai girato. Almeno fino ad ora. ...

Leonardo : tecnologia radar Aesa a bordo nuovo sistema sorveglianza 'GlobalEye' - 2 - : AdnKronos, Il Seaspray 7500E è in servizio presso la Guardia Costiera Usa mentre il Seaspray7000E equipaggia gli elicotteri AW159 Wildcat delle Forze Armate del Regno Unito; il Seaspray7300E è a bordo ...