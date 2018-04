ilfattoquotidiano

: Leonardo, M5s: “Manovre sotterranee per rinnovo collegio sindacale. Sotterfugi di un sistema in decadenza”… - Cascavel47 : Leonardo, M5s: “Manovre sotterranee per rinnovo collegio sindacale. Sotterfugi di un sistema in decadenza”… - erregi69 : Leonardo, M5s: “Manovre sotterranee per rinnovo collegio sindacale. Sotterfugi di un sistema in decadenza” - silviotorre : #Umbria5Stelle #M5S #Umbria @silviotorre Dalla parte di Sergio Bramini, imprenditore sfrattato Roma è pronta per… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Manovreper ildeldi“. E ancora: “di un sistema in decadenza” che non guardano ai principi di “trasparenza, lealtà e interesse pubblico“. Dopo le critiche per ildelle cariche in Saipem e l’appello di fine marzo per la trasparenza delle nomine, i 5 stelle ritornano all’attacco sul tema delle nomine delle partecipate e accusano il governo uscente di approfittare dello stallo politico per spartirsi le poltrone. A sollevare il caso è stato ancora una volta il deputato M5s Stefano Buffagni, uno dei più vicini a Luigi Di Maio e il parlamentare che sta seguendo il dossier. Dieci giorni fa infatti aveva parlato della partita Saipem accusando: “Il governo non legittimato vuole rinnovare cariche con ultimi dei renziani”. Oggi rilancia su Facebook un articolo pubblicato sul ...