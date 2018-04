“Lei è morta | non dovevi farlo” | “Vergogna!” Dopo il caso Frizzi | tutti di nuovo

caffeinamagazine

: RT @flowl__: DIVAGHIAMO UN SECONDO. Nilufar e Giordano si scelgono, volano a Temptation Island, lei dopo il primo falò scavalca il transen… - djmalik97 : RT @flowl__: DIVAGHIAMO UN SECONDO. Nilufar e Giordano si scelgono, volano a Temptation Island, lei dopo il primo falò scavalca il transen… - peetaloso : La prof di letteratura artistica ci sta leggendo un testo del Seicento che ha modificato affinché potessimo capirlo… - loulovexbf : RT @flowl__: DIVAGHIAMO UN SECONDO. Nilufar e Giordano si scelgono, volano a Temptation Island, lei dopo il primo falò scavalca il transen… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una notizia che ha colpito i tanti spettatori che ancora conservavano il ricordo della sua geniale comicità, lei che per anni si era calata nel ruolo della “svampita” del piccolo e grande schermo, a metà tra realtà e finzione. Isabella Biagini è scomparsa a 74 anniche la sorte sembrava essersi particolarmente accanita contro di lei. A partire da quel drammatico incidente nel 1999 quando un tumore le aveva portato via la figlia Monica. Nel 2016 Isabella aveva rivelato di essere costretta a vivere soltanto con un pensione da 700 euro, l’anno successivo aveva poi subito uno sfratto ed era rimasta vittima di un incidente, investita da un’auto mentre cercava di raggiungere il proprio cane. A novembre, infine, un’ischemia. Una vita, la sua, fatta di lutti, relazioni tormentate, separazioni improvvise. In parallelo con una carriera sfavillante grazie ...