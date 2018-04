Lega : Salvini mercoledì a Catania - nuovi circoli a Palermo : Palermo, 16 apr. , AdnKronos, Prosegue a Palermo la crescita dei circoli che fanno riferimento alla Lega. Durante un incontro della base locale nella segreteria del deputato leghista all'Assemblea ...

Salvini : «Se Lega vince le regionali faccio un governo in 15 giorni» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. L’avvertimento: «Mai al governo con il Pd»

Salvini “Governo Lega - Di Maio rispetti voto”/ Calenda “Pd non sia immobile” : Renzi fa rinviare Assemblea dem : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Salvini "Calenda? Mai col Pd. Di Maio rispetti voto"/ Governo - M5s-Lega lontani : rivolta dem contro Ministro : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: 'mai col Pd e il M5s rispetti il voto'. Leader Lega striglia Centrodestra: dem, 'Governo di tutti'.

Sondaggi - M5s e Lega in crescita per l effetto 'bandwagon'. Ma la superstar è Salvini : E lo testimoniano anche le migliaia di selfie collezionati da Salvini a Vinitaly, esposizione internazionale del settore vitivinicolo diventata anche passerella politica. rep Approfondimento È il ...

Lega - Salvini a Calenda : 'Nessun governo con il Pd' : "Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, replicando al ministro uscente dello Sviluppo economico,...

Sondaggio Antonio Noto - gli elettori della Lega chiedono a Salvini di rompere con Berlusconi : In questo periodo di incertezze sul futuro del Paese, con le forze politiche bloccate nello stallo per la formazione del governo, resta particolarmente solida l'intesa tra i partiti e i loro ...

SALVINI E DI MAIO SI EVITANO AL VINITALY/ Governo : presto possibile incontro tra Lega e M5S : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Sondaggi - M5s e Lega impennano dopo il voto : boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libera : è al 16% : Il trionfo elettorale non ha fatto bene solo ai partiti vincenti, M5s e Lega, ma anche ai loro leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ritenuti sempre più affidabili dall’elettorato. A confermarlo – sul lungo periodo dal 4 marzo a oggi – è il Sondaggio dell’istituto Ixè. E questo succede mentre i partiti tradizionali, nello stesso mese successivo alle elezioni, continuano a perdere consensi fino a cifre per certi versi ...

