Lega | Salvini a Calenda | ' Nessun governo con il Pd'

Sondaggio Antonio Noto - gli elettori della Lega chiedono a Salvini di rompere con Berlusconi : In questo periodo di incertezze sul futuro del Paese, con le forze politiche bloccate nello stallo per la formazione del governo, resta particolarmente solida l'intesa tra i partiti e i loro ...

SALVINI E DI MAIO SI EVITANO AL VINITALY/ Governo : presto possibile incontro tra Lega e M5S : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Sondaggi - M5s e Lega impennano dopo il voto : boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libera : è al 16% : Il trionfo elettorale non ha fatto bene solo ai partiti vincenti, M5s e Lega, ma anche ai loro leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ritenuti sempre più affidabili dall’elettorato. A confermarlo – sul lungo periodo dal 4 marzo a oggi – è il Sondaggio dell’istituto Ixè. E questo succede mentre i partiti tradizionali, nello stesso mese successivo alle elezioni, continuano a perdere consensi fino a cifre per certi versi ...

DI MAIO E SALVINI AL VINITALY/ Governo : M5s “Centrodestra unito dannoso - proposta a Pd”. Scontro Lega-grillini : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Salvini : Berlusconi? Lega è contraria a governissimi e governoni : "Oggi - ha detto Salvini - non c'è spazio per la polemica, c'è spazio solo per il riconoscimento agli imprenditori italiani che danno lavoro e portano il marchio italiano nel mondo, nonostante delle ...

M5S - Di Maio e il piano per il governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'Adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Berlusconi scassa il centrodestra : “Con Lega-Meloni fuga imprese e crac banche”. Salvini : “Lui stesso livello di Di Battista” : Le consultazioni al Quirinale con la delegazione unica hanno avuto un effetto solo sulla coalizione del centrodestra: Salvini e Berlusconi sono quasi al punto di urlarsi contro. Fuori dalla Sala della Vetrata Salvini aveva scandito: “Abbiamo trovato una condivisione invidiabile e indiviata dalle altre forze politiche stanno animatamente discutendo al loro interno”. Nel giorno in cui è maturata la crisi siriana si può dire che è ...

L'attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...

J-Ax : “Apro il mio negozio di ganja. La Legalizzazione in Italia? Con Salvini impossibile - ma il M5s…” : Ohi Maria… ti vendo. Anche J-Ax mette su il negozietto. In attesa dell’ultimo live con Fedez – segnatevi 1 giugno 2018 San Siro, Milano – sabato 14 aprile 2018 in via Bertini 1, zona Sarpi/Chinatown, il 45enne cantante milanese assieme al collega Takagi e al fratello Grido aprirà Mr. Nice. Shop dove si potrà acquistare la “miglior ganja legale sul mercato italiano”, una varietà di cannabis con un valore di THC (tetraidrocannabinolo, principio ...

Consultazioni - Salvini : "Ipotesi governissimo? Lo facciano senza la Lega" : "Noi appoggiamo un governo che rispetta quello" che si detto in campagna elettorale, dice il leader del Carroccio al Tg1. A cui non piace l'ipotesi di un preincarico a Giancarlo Giorgetti: "Significa chiedere a qualcuno di cercare voti che non ci sono"

Governo - da Bossi a Salvini c'è sempre Giorgetti : chi è il possibile premier «terzo» della Lega : «Figurarsi, non mi conosce nessuno». Giancarlo Giorgetti si difende quando gli si chiede se davvero si vedrebbe a Palazzo Chigi. Il suo nome però, quello del leghista di lotta e di Governo, del ...