Le vendite di A Way Out nelle prime due settimane hanno superato ogni aspettativa di EA

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il coraggioso titolo cooperativo A Way Out ha da poco tagliato un importante traguardo, il gioco di Josef Fares ha giàquota un milione di copie piazzate in appena due.Un grande risultato che, a quanto pare, non si aspettava assolutamente Electronic Arts. Infatti, stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, EA si aspettavasimili ma relative all'intero ciclo vitale di A Way Out.Nello specifico, stando a un documento promozionale spuntato in rete, il publisher si aspettava 203 mila copie vendute durante il primo anno, e 894 mila in totale. Quindi, in appena due, A Way Out ha fatto decisamente di più di quanto si potesse aspettare EA.Read more…