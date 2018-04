Le soluzione 3M per le Smart City in mostra al Fuorisalone presso Superstudio Più

Siria : Mogherini - Russia e Iran usino influenza per prevenire ulteriore uso armi chimiche - soluzione a conflitto è politica : Bruxelles , 14 apr 13:22 - , Agenzia Nova, - L'Unione europea "invita tutti i paesi, in particolare Russia e l'Iran, a usare la loro influenza per impedire ogni ulteriore uso di armi... , Beb,

Ilva : Fiom - ancora in stallo - soluzione per tutti i 14 mila lavoratori : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - La trattativa sull'Ilva "è ancora in una situazione di stallo": "se Arcelor Mittal non cambia posizione e pensa che l'accordo siglato con i Commissari sia il punto finale del negoziato, non ci sono le condizioni per trovare un accordo". Ad affermarlo, al termine dell'inco

Ocse - patrimoniale in Italia per combattere le disuguaglianze/ La soluzione per ridurre i divari di ricchezza : Ocse, patrimoniale in Italia per combattere le disuguaglianze: la soluzione lanciata dall'organizzazione internazionale per ridurre più velocemente il divario di ricchezza.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:42:00 GMT)

La 'magica' soluzione per le buche in città dell'illusionista Luca Bono : Ironizza sul problema delle buche in città l'illusionista Luca Bono nel suo ultimo video caricato sul web. Il 25enne torinese, dopo essere stato applaudito da oltre 6500 spettatori nella sua città, ...

David Lappartient : “Il caso Chris Froome? Non avremo novità prima del Giro d’Italia - spero nella risoluzione prima del Tour” : Il caso Chris Froome continua a tenere banco, la vicenda salbutamolo è lontana da una risoluzione e il Giro d’Italia si avvicina a grandi passi: la partenza da Gerusalemme, prevista per venerdì 5 maggio, è ormai dietro l’angolo e sembra ormai evidente che non avremo una sentenza entro quella data. Il britannico sarà dunque impegnato sulle strade della Corsa Rosa con questa spada di Damocle e ancora non sappiamo quando avremo una ...

Alstom : lancia Aptis - soluzione innovativa per mobilità elettrica (2) : (AdnKronos) – Aptis offre un’esperienza di viaggio unica per il passeggero: il pianale ribassato del veicolo e le ampie porte doppie permettono un agevole flusso dei passeggeri e rendono il bus accessibile alle sedie a rotelle e ai passeggini. Ampi finestrini panoramici davanti, dietro e lungo tutto il bus rappresentano il 20% in più di superficie coperto da vetri rispetto a un autobus convenzionale. Un esempio del suo layout ...

Alstom : lancia Aptis - soluzione innovativa per mobilità elettrica : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Alstom e la sua controllata NTL presenteranno Aptis e la sua nuova esperienza di mobilità, nei Paesi Bassi durante un roadshow di tre settimane in cui Aptis verrà testato dall’azienda di trasporti QBuzz a Utrecht, Groninga e Assen e dalla società Rotterdamse Elektrische Tram (RET) a Rotterdam. Il primo test di una settimana sarà effettuato a partire dal 9 aprile a Utrecht, prima di passare a Rotterdam dal ...

Imbalsamata viva per errore : formalina al posto di soluzione salina - muore donna a 28 anni : Le dovevano asportare delle cisti ovariche con un intervento di routine in laparoscopica per una futura gravidanza. Una semplice operazione a cui si sottopongono tantissime giovani donne finito però questa volta in tragedia per colpa di un assurdo errore. A 28 anni, Ekaterina Fedyaeva, russa, è stata vittima di un errore da parte del personale medico ha iniettato nella cavità addominale della paziente della formalina, una soluzione a base di ...

Tre ergastoli - una condanna a tre anni e un'assoluzione per l'omicidio del boss Fortunato Patania · LameziaClick LameziaClick : VIBO VALENTIA - Tre ergastoli, una condanna a 3 anni e un'assoluzione. É la sentenza della Corte d'assise di Catanzaro nei confronti degli imputati dell'uccisione del boss della 'ndrangheta Fortunato ...

Cina : la soluzione politica è l'unico modo per risolvere la questione siriana : La Cina sostiene la soluzione politica della questione siriana e si oppone all'uso o alla minaccia dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. Secondo quanto riferito dai media, l'attacco ...

Diplomati magistrale : trovare soluzione per rivendicare i diritti di tutti : E’ nota, ormai da anni, la situazione dei Diplomati magistrale ante 2001/2002 e del loro diritto o meno di essere inseriti nelle Gae. Dal 2014 ad oggi si sono susseguiti una serie di eventi. Dal riconoscimento abilitante del titolo, nel marzo 2014, alla serie di contenziosi avviati negli anni successivi. E, dopo una prima ondata […] L'articolo Diplomati magistrale: trovare soluzione per rivendicare i diritti di tutti proviene da ...

Abbiamo i numeri giusti : Una soluzione per coniugare salute e sostenibilità : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità “massimizzare l’efficacia degli interventi finalizzati ad aumentare la compliance può avere un impatto di gran lunga maggiore sulla salute delle popolazioni di qualunque altro progresso terapeutico”: è in quest’ottica che nasce il progetto Abbiamo i numeri giusti volto ad individuare gli interventi più efficaci e più efficienti per migliorare la salute dei pazienti e ottimizzare, al contempo, le ...

Nessuna soluzione per Via Anfuso a Ragusa : Nonostante le innumerevoli segnalazioni non si è ancora trovata una soluzione per risolvere la presenza di una strettoia in via Anfuso

Mafia : processo trattativa - legale De Donno chiede assoluzione per ufficiali Ros : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "I generali Mario Mori e Antonio Subranni e il colonnello Giuseppe De Donno vanno assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste". Con queste parole l'avvocato Francesco Romito chiude la sua lunga arringa difensiva nel processo sulla trattativa tra Stato e