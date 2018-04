Le questioni urgenti che l' Europa vuole discutere con Mark Zuckerberg

agi

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Se fossi in lui considererei con attenzione la nostra richiesta”. È molto diretta Sophie In ’t Veld, parlamentare europea olandese, vicepresidente del Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l', e tra le figure più attive sui diritti digitali e la privacy nel Vecchio Continente. “Lui” è Mark Zuckerberg. Che lo scorso giovedì è stato invitato dal Parlamento europeo a presentarsi davanti a tre sue commissioni. Cosadirgli il Parlamento europeo Non c’è ancora una data, e nemmeno una risposta (né un potere legale per obbligarlo a presentarsi) ma - come conferma ad Agi In ‘t Veld - i parlamentari europei “vogliono innanzitutto dirgli alcune cose, prima ancora di fare domande. E la prima è che lui collabori con noi e faccia in modo di seguire le ...