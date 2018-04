Le Dolomiti svelano i segreti dell’origine dei dinosauri

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Isono impressi nel nostro immaginario come i grandi dominatori del passato. Ma come e quando divennero tali? Un nuovo studio coordinato da Massimo Bernardi del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, e da Piero Gianolla del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, realizzato grazie allo studio dei fossili rinvenuti nelle, dimostra che la prima diversificazione deiavvenne in seguito a una profonda crisi ecosistemica globale, causata da un rapido cambiamento climatico. I risultati dello studio sono stati pubblicati oggi sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communications. Nell’ultimo decennio, nuove scoperte hanno acceso un animato dibattito sull’origine del più celebre gruppo di rettili del passato: come e quando ipassarono da un gruppo di piccoli rettili, uno tra i tanti, alla genia più ...