huffingtonpost

: Le disuguaglianze di riconoscimento pesano nelle urne - HuffPostItalia : Le disuguaglianze di riconoscimento pesano nelle urne - silvievaccaro : #paroleperpensare sul @DD_Forum: prima uscita su #riconoscimento, oggi il piacere di intervistare @giovcarrosio e… - NICOLACATAR : @GreenItalia1 @FranFerrante @robdellaseta @HuffPostItalia @concitadeg @mariocalabresi @AndreaOrlandosp… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Pochi giorni fa, con il rapporto "The role and design of net wealth taxes", l'Ocse torna a manifestare la preoccupazione delle classi dirigenti dei paesi industriali per l'incremento delle. Segnala la situazione critica dell'Italia. Raccomanda politiche per ridurre quelle.È tardi per rimedi marginali, meramente redistributivi. Per disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che raccolgano consenso e aggrediscano in modo strutturale leoccorre comprenderne la natura e le origini e intervenire sui meccanismi di mercato. È ciò che fa il Forumdiversità, con le sue ricerche-azioni e agendo come piattaforma di pubblico dibattito.Accanto alle crescentidi ricchezza, diventa allora evidente il ruolo delledi. Quel sentimento di abbandono che ampie fasce ...