Le cose da sapere sul 730 precompilato

Facebook e dati rubati? Le cose da sapere assolutamente per ogni utente Video : #Facebook e la #privacy, non è un nuovo problema. O almeno fino a poche settimana fa se lo ponevano in pochi. In fondo c'era il sospetto che un servizio importante come quello offerto dal social network non potesse essere gratis. In molti sapevano che, in realta', dietro quelle possibilita' offerte in maniera gratuita c'era un risvolto della medaglia che, in qualche modo, rappresentava un prezzo da pagare. [Video] E non è detto che a tutti dia ...

Tasse - 8 cose da sapere per fare il 730 anche soli : La primavera porta le Tasse, ma ogni anno le porta con meno lavoro da fare da parte dei contribuenti. Quest’anno nella dichiarazione precompilata (il modello 730 che vale per i lavoratori dipendenti e i pensionati on line da lunedì 16 aprile) sono inseriti nuovi oneri e spese. Si va dalle spese per la frequenza degli asili nido alle donazioni per la ricerca. Si aggiungono alle spese sanitarie e veterinarie, gli interessi sui mutui, i premi ...

WhatsApp : la rivoluzione della funzione swipe - ecco le cose da sapere Video : #WhatsApp, negli ultimi tempi, fatica ad avere validi rivali, tenendo conto delle ultime stime che dimostrano come la piattaforma sia costantemente in crescita in tutto il mondo. Infatti, nonostante altre aziende e sviluppatori provino ad emularla, nessun progetto fino ad ora è riuscito a a raggiungere i suoi livelli di diffusione. Telegram, per esempio, non è affatto una pessima applicazione, essendo ricca di funzionalita' e, per certi versi, ...

Attacco in Siria - 5 cose da sapere sui bombardamenti di ieri notte : Attacco in Siria, 5 cose da sapere sui bombardamenti di ieri notte Navi, aerei e missili cruise contro Assad, ma l’obiettivo, secondo gli Alleati, è solo scoraggiare l’esercito Siriano dall’uso delle armi chimiche. O, come dice la Russia, punire una Siria vincente.Continua a leggere Navi, aerei e missili cruise contro Assad, ma l’obiettivo, secondo gli […]

Whatsapp - nuovo aggiornamento con una novità importante : le cose da sapere : Whatsapp continua ad aggiornarsi ed a proporre novità. I più tradizionalisti non le gradiranno, ma senza ombra di dubbio il fatto che la popolare app di messaggistica continui a rinnovarsi certifica la voglia degli sviluppatori di non restare indietro e ricacciare indietro tutti i concorrenti. Fino al momento sono riusciti nell'impresa, tenuto conto che nessuna piattaforma può vantare lo stesso scambio di dati di un programma che è diventato ...

14 cose da sapere se amate una persona molto sensibile : ?????Si potrebbe pensare che le persone molto sensibili semplicemente tendano ad andare facilmente incontro a reazioni emotive. Benché questo sia in effetti di uno degli aspetti tipici dell'essere molto sensibili, la questione è ben più complessa. Coloro che hanno il tratto della personalità di una sensibilità elevata — e cioè approssimativamente una fetta tra il 15 e il 20 per cento della ...

Billions 3 : foto - trailer e cose da sapere : Nelle sue prime due stagioni, Billions era quasi esclusivamente focalizzata sul carattere dei suoi personaggi, evitando , accuratamente, di raccontare il mondo più vasto in cui i suoi titani giocavano e il modo in cui la loro faida e le loro azioni si ripercuotevano sulle persone che sopportano le conseguenze di un insuccesso finanziario e politico. Ma ...

Lo sciopero di GTT dell’11 aprile a Torino : gli orari e le cose da sapere : Durerà 4 ore e riguarderà la metro, il servizio metropolitano ferroviario e i mezzi di superficie The post Lo sciopero di GTT dell’11 aprile a Torino: gli orari e le cose da sapere appeared first on Il Post.

5 cose da sapere su Wild Wild Country - la docuserie su Osho : Quando si comincia a vedere Wild Wild Country, il documentario originale in sei parti disponibile dal 16 marzo su Netflix, si rimane inizialmente disorientati. Perché non si capisce qual è il confine fra realtà e finzione e soprattutto non si capisce di chi si sta parlando. Si inizia dallo scontro fra una numerosa comune spirituale che si trasferisce dall’India all’Oregon e una cittadina di pochissimi americani vecchio stile, che si ...

WhatsApp - Facebook e privacy in pericolo : due cose da sapere assolutamente : WhatsApp e Facebook. Sono milioni gli utenti che ogni giorno si interfacciano con questa piattaforma che, senza possibilità di smentita, fanno parte a pieno titolo della vita di tanti esseri umani. Sistemi che, grazie alle nuove tecnologie, ci permettono di essere costantemente in contatto anche con chi è dall'altra parte del mondo e con costi pari allo zero. In realtà, come emerso nelle ultime settimane, forse un prezzo da pagare c'è ed è ...

Tim - Vivendi e la Cassa Depositi e Prestiti : le cose da sapere : Lo Stato, tramite Cdp, acquista il 5% della compagnia telefonica controllata , di fatto, dai francesi. Ecco come si è arrivati a questo intreccio

Corea del Sud - le cose da sapere sulla condanna alla ex Presidente : ... rivelò che l'ufficio della presidenza aveva spinto alcune grandi aziende a donare quasi 80 milioni di dollari alla Mir Foundation , un ong nata da poco per promuovere la cultura Coreana nel mondo. ...