Lazio | Wallace verso l' addio

Lazio - Felipe Anderson - Parolo e Wallace a bordo pista con il Ferrari Club Poggio Mirteto : Scaldano i motori in vista dell'Europa League. Felipe Anderson, de Vrij, Wallace e Parolo ieri hanno fatto visita alla 'Scuderia Ferrari - Club Poggio Mirteto', in provincia di Rieti. I calciatori ...

Lazio - Inzaghi : 'Wallace - Radu e Lukaku out' LIVE : Queste le parole di Simone Inzaghi in vista della sfida col Benevento. Ci siamo preparati bene, alcuni giocatori erano in Nazionale e li ho ritrovati ieri. Ho lavorato con chi è rimasto, qualcuno ha ...

Lazio - Luis Alberto torna in gruppo : Wallace e Patric a riposo : Sono dieci gli atleti in giro per il mondo con le nazionali. Strakosha, Bastos, Bruno Jordao, Pedro Neto, Murgia, Basta, de Vrij, Marusic, Parolo e Immobile rientreranno a Roma solo la prossima ...

Lazio-Dinamo Kiev - le pagelle : Milinkovic sotto tono - Wallace-de Vrij male : STRAKOSHA 6,5 Monumentale nell'evitare il due pari con una parata monstre su tiro a botta sicura di Pivaric. Una prodezza che vale alla stregua di un gol. Ma niente può sulla perfetta conclusione di ...