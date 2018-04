Lazio-Roma | Strakosha e Marusic | Reazione importante

Damato fischia Fiorentina-Lazio. Pairetto per la Roma : Ecco gli arbitri designati per la 33giornata di serie A. Domani alle 20.45 Inter-Cagliari arbitro: Pasqua di Tivoli , La Rocca-Tolfo, ; Mercoledì alle 18 Benevento-Atalanta arbitro: Ghersini di Genova ...

Calendario volata Champions League - le partite e le date di Inter - Roma - Lazio - Milan. Programma e orari : Lazio, Roma, Inter, Milan: quattro squadre in lotta per due posti nella prossima Champions League a cui sono già qualificate Juventus e Napoli. Biancocelesti e giallorossi appaiati al terzo posto con 61 punti, una lunghezza di vantaggio sull’Inter e ben 8 sui rossoneri che comunque rimangono ancora in lizza. Mancano sei giornate al termine della Serie A e si preannuncia un finale di campionato davvero scoppiettante. Si riparte dal turno ...

Serie A - Damato per Fiorentina-Lazio. Pairetto arbitrerà Roma-Genoa : Sarà Michael Fabbri di Ravenna, l'arbitro di Crotone-Juventus, partita valida per la 33/a giornata - 14/a di ritorno - di Serie A, in programma mercoledì 18 aprile con inizio alle ore 20.45. Gianpaolo ...

Stanchi - sporchi ma felici : Lazio-Roma 0-0 : Roma – Il derby della Capitale è una partita unica al mondo. Un articolo non basta per descrivere le sensazioni che suscita questa gara. Ansie e timori si mescolano tra un sorriso accennato, un urlo strozzato e qualche spiccata imprecazione. Il campo ci regala un pareggio a reti inviolate, ma le emozioni, almeno per i tifosi, non sono mancate. Il tutto comincia prima del duello in campo, con gli spalti impegnati a fronteggiarsi nella gara ...

Lazio-Roma 0-0 - brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0 : bianconeri a +6 dal Napoli : Lazio-Roma 0-0: Finisce 0-0 il derby capitolino tra Roma e Lazio- Derby povero di emozioni nella prima fase di gara, super animato nella fase finale del match. Un derby maschio, combattuto e carico di grinta. Espulso Radu nel finale. Roma leggermente più brillante in fase offensiva, ma poco convinta negli ultimi 16 metri finali. Traversa […] L'articolo Lazio-Roma 0-0, brividi finali. Juventus-Sampdoria 3-0: bianconeri a +6 dal Napoli ...

Lazio-Roma - Milan-Napoli e Juve-Samp - probabili formazioni : triplo big match di giornata : Lazio-Roma- 32^ giornata caratterizzata da tre big match. Posticipo serale dalle grande emozioni con il derby di Roma. Un derby da piena battaglia Champions. Nel pomeriggio in campo Milan e Napoli. Rossoneri chiamati all’ultima chiamata Champions. Gli uomini di Sarri pronti a rilanciare le speranze scudetto. Alle 18.00 sarà la volta di Juventus-Sampdoria, con i […] L'articolo Lazio-Roma, Milan-Napoli e Juve-Samp, probabili ...

Lazio e Roma : qua la mano. 'Ci rivediamo in Champions' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 La poteva sbloccare solo un episodio, come all'andata. Lazio e Roma combattono in equilibrio sul filo del rasoio per la supremazia cittadina in campo, punto a punto in ...

Lazio-Roma - le pagelle dei biancocelesti : Parolo moto perpetuo - Marusic è una forza : Un punto per restare in linea Champions. STRAKOSHA 6,5 Regala un brivido fuori programma quando tarda il rinvio con Dzeko in agguato, salvato dal palo sul diagonale di Bruno Peres e dalla traversa su ...

Lazio-Roma - le pagelle dei giallorossi : Manolas dà spettacolo - Strootman intelligente : Gli eroi di martedì non si ripetono. Capita. ALISSON 6 Il tiro di Parolo gli accarezza i capelli, è l'unico brivido della prima parte di gara. Spaventi ridotti al minimo anche nella ripresa: non ...

Video/ Lazio Roma - 0-0 - : highlights e gol della partita - Serie A 32giornata - : Video Lazio Roma , risultato finale 0-0, : gli highlights e i gol della partita, le statistiche e i commenti alla sfida di Serie A, 32giornata.

Vince l'effetto Europa : Lazio e Roma non si fanno male : Pari senza gol nel derby capitolino: le due squadre restano in zona Champions Il derby delle buone intenzioni, e poco più, finisce con un pareggio e lascia Lazio e Roma dentro alla prossima Champions ...