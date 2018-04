L' auspicio di Visco | Serve stabilità per risolvere del tutto la crisi bancaria

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) "C'è bisogno di stabilità e fiducia innanzi" perle ultime debolezze delle banche italiane. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazionella lectio magistralis a Tor Vergata secondo cui "interventi generalizzati, concitati e prociclici non sono d'aiuto" e occorre correggere "gli eccessi di rigidità" dei meccanismi europei di gestione dellebancarie.Il governatore è così tornato sul varo dell'addendum della Bce alle linee guida sui crediti deteriorati e della proposta legislativa in materia di rettifiche sui crediti deteriorati della Commissione Ue che "prevedono tempi stringenti entro i quali le banche devono operare una integrale svalutazione dei crediti". Misure che però, avvisa, "hanno effetti diversi a seconda delle procedure di recupero dei crediti nei diversi stati" e in Italia dove i tempi sono ...