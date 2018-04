Latina | frodi fiscali e riciclaggio | arrestati commercialisti e imprenditori “Coinvolto

ilfattoquotidiano

: Calcio e frodi fiscali, arresti e sequestri a Latina - ilpuntoamezzogi : Calcio e frodi fiscali, arresti e sequestri a Latina - RadioStudio_93 : In arresto l'ex deputato e presidente del Latina Calcio, Pasquale Maietta Frodi fiscali e riciclaggio a #Latina: in… - francesca_effe_ : RT @cjmimun: La Polizia e la Guardia di Finanza di Latina stanno eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, una vasta operazione di poli… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Imponentie conseguentemesso in piedi da. Polizia e Guardia di finanza stanno eseguendo una vasta operazione tra Roma enei confronti dei presunti appartenenti di un’associazione per delinquere della quale, secondo la procura pontina, facevano parte anche personaggi legati all’ex amministrazione delCalcio. Tra questi – come riportaToday – anche l’ex presidente e deputato di Forza Italia, Pasquale Maietta, coinvolto in altre indagini negli scorsi anni. Diverse le persone arrestate e i sequestri per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di euro, un patrimonio accumulato illecitamente secondo l’accusa. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo alle 11 presso la Procura della Repubblica di. L'articolo, ...