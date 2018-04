Latina | frode fiscale e riciclaggio | maxi operazione Ultime notizie | tra gli arrestati

Roma e Latina. Arresti per frode fiscale e riciclaggio : Roma e Latina. Arresti per frode fiscale e riciclaggio – La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito, nelle prime ore di questa mattina, una vasta operazione di polizia giudiziaria tra Roma e Latina nei confronti di un’associazione per delinquere finalizzata ad imponenti frodi fiscali e al conseguente riciclaggio. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria ...