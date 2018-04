L' Aquila e l' Europa matrigna

ELEZIONI : MARTINO - ''SALVARE AZIENDE DELL'AquilaNO ECCELLENZE D'EUROPA - NO ALLE FUGHE ALL'ESTERO'' : L'AQUILA - 'Bisogna supportare le AZIENDE per troppo tempo lasciate sole dalla politica, che combattono e resistono e tengono viva con orgoglio l'economia del territorio aquilano, invece di scappare all'estero inseguendo manodopera a basso costo'. Lo ha affermato Antonio MARTINO , candidato del centrodestra ALLE ELEZIONI politiche 2018 nel ...