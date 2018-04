laragnatelanews

: L’Africa, un viaggio capace di cambiare la vita per sempre - - evyna : L’Africa, un viaggio capace di cambiare la vita per sempre - - L_Moretti_Foto : RT @saharamonamour: Un #villaggio nella #brusse - #Mauritania VIENI A VEDERLO CON NOI - bastianatte : [NEW POST] Kumasi, la seconda metropoli del Ghana e il mercato (si dice) più grande di tutta l'Africa occidentale… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Amareè possibile se non inebile. Lasciarsi rapire dai suoi colori, dai suoi paesaggi e dalla sua cultura è una conseguenza certa, soprattutto dopo aver scoperto con i propri occhi la bellezza immensa e le tante attrazioni di questo Paese. È per questo motivo che progettare unin quei territori lontani è un regalo che andrebbe fatto a se stessi o a una persona cara. Organizzare una vacanza in Africa è semplice. C’è chi ad esempio sceglie questa meta comedi nozze per vivere in due un’esperienza a metà tra avventura e relax. Voli su misura, safari della durata di un giorno a bordo di fuoristrada scoperti, guide esperte e la conoscenza con i Big Five, ovvero bufali, elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti, nel loro habitat naturale. Per alloggiare, strutture da sogno a cinque stelle per und’amore esclusivo. C’è poi chi preferisce affrontare questo ...