L' aereo per Lione ' scompare' | notte da incubo per i passeggeri | ' Ignorati dalla compagnia'

Sciopero : trasporto aereo - ecco le agitazioni dei prossimi giorni : Il Mit , ministero dei Trasporti, rende noto le proteste nel settore aereo. Le proteste previste nei prossimi giorni sono: 20/04/2018 Fit-Cisl/Uilt-Uil personale società Enav , Società nazionale ...

Carlo Verdone al pilota dell'aereo che oscilla per la turbolenza : «E chiamala leggera» : Rientro agitato a Roma per Carlo Verdone che nei giorni scorsi non è stato per nulla tranquillizzato dal pilota dell'aereo in vista di Fiumicino: «E chiamala "leggera"...

Siria - tensione all'ONU tra russi e americani per il raid aereo : Dopo l'attacco alla Siria di Usa, Gran Bretagna e Francia che in ogni caso non avrebbe provocato vittime, è scontro all'ONU tra americani e russi. Riunione all'insegna della tensione a New York con il ...

Trasporto aereo - ENAV : 20 aprile sciopero locale a Alghero : Teleborsa, - Il giorno 20 aprile è previsto uno sciopero locale sull'aeroporto di Alghero-Fertilia indetto dalle organizzazioni sindacali FIT-CISL e UIL Trasporti. Lo Comunica ENAV, precisando che ...

Trasporto aereo : Enac - a Danish Air voli per Pantelleria e Lampedusa : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che Danish Air Transport si è aggiudicata la gara per l’esercizio in regime di oneri di servizio pubblico per i collegamenti aerei di linea Pantelleria ‘ Trapani e viceversa, Pantelleria ‘ Palermo e viceversa, Pantelleria ‘ Catania e viceversa, Lampedusa ‘ Palermo e viceversa, Lampedusa ‘ Catania e viceversa. Il ...

Algeria : esperto difesa - a bordo aereo caduto 400 soldati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Algeria - aereo militare si schianta sull'autostrada : nessun superstite : Sarebbero tutti morti i militari a bordo dell'aereo Ilyushin. Sul posto schierati mezzi di soccorso della Protezione civile algerina e 10 ambulanze

Algeria - precipita aereo militare con 200 persone a bordo - : Il velivolo era partito da Boufarik e diretto a Bechar, a sud-ovest di Algeri. Secondo alcune fonti non ci sarebbero sopravvissuti

