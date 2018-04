Lady Diana di Damasco o spietata lady del diavolo ? Ecco chi è la

Dal biografo di Lady Diana la 'vera storia' di Meghan Markle : L’uomo cui Lady Diana ha affidato i suoi segreti più intimi torna con una biografia della futura principessa Meghan. Con oltre due milioni di copie vendute nel mondo di 'Diana. La sua vera storia', tradotto in 35 lingue, Andrew Morton, artefice di scoop sulla famiglia reale inglese – fu a lui che Lady Diana confidò i suoi segreti più intimi e svelò la bulimia e il ruolo di Camilla nel suo ...

“L’ho messa sul corpo di Lady D” : il gesto segreto del maggiordomo prima dei funerali della principessa svelato dopo più di 20 anni. “Non c’era nessuno - ne ho approfittato. E Diana ha avuto la sua rivincita” : Impossibile non ricordare lo straziante funerale di Lady Diana: 2 milioni le persone che si sono sintonizzate in tv, mentre altre 2mila si sono recate di persona all’abbazia di Westminster per seguire uno degli eventi più partecipati della recente storia della Gran Bretagna. Morta per via di un tragico incidente stradale nell’agosto 1997, la principessa triste ha scritto un capitolo importante nella storia della monarchia ...

Isola dei Famosi : Craig Warwick fa una rivelazione su Lady Diana : Craig Warwick, choc: Lady D ha predetto la sua partecipazione a L’Isola Craig Warwick continua a far parlare di sé dopo che in queste settimane si è messo in luce per la presunta omofobia di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi e per aver ammesso a Domenica Live che Cecilia Capriotti e Amaurys Perez avrebbero avuto un incontro ravvicinato molto intimo. Se domenica scorsa il sensitivo ha declinato l’invito della D’Urso a prendere ...

Isola dei famosi - Craig Warwick : 'Lady Diana mi ha predetto che sarei andato all'Isola' : Nel abbiamo viste tante nei vari reality show. Ma questa le batte tutte in quanto a stranezza. Il sensitivo inglese Craig Warwick , uno degli ex naufraghi dell' Isola dei famosi , al settimanale Mio ...

Craig Warwick : "Lady Diana mi aveva predetto che sarei andato a L'Isola dei Famosi" : Craig Warwick, che in queste settimane si messo in luce per lo scontro (a tinte omofobe?!) con Franco Terlizzi, durante i dibattiti a Domenica Live, al settimanale Mio, in edicola questa settimana, ha svelato una serie di retroscena inediti sulla sua partecipazione alL'Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo ha rivelato che Lady Diana, oltre vent'anni fa, aveva predetto l'ingaggio al reality di Canale 5:prosegui la letturaCraig Warwick: "Lady ...

“Brividi”. Meghan Markle - svelato l’omaggio a Lady Diana per le nozze. Tra la miriade di indiscrezioni pre royal wedding questa merita. Sì - farà proprio caso vedere l’attrice quel giorno… : royal wedding: mancano meno di due mesi. Il 19 maggio si fa sempre più vicino, quindi le indiscrezioni e i retroscena sul gran giorno del principe Harry e di Meghan Markle fioccano. L’abito da sposa, a quanto rivela un insider di Palazzo, non sarà bianco visto che l’attrice è divorziata e dovrebbe portare la firma della maison londinese Ralph & Russo. Il brand fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, entrambi ...

Carlo e Camilla contro Lady Diana : svelati i pesanti insulti : Il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles potrebbero aver cercato di manipolare l'opinione pubblica contro Lady Diana ? È quello che sostiene Tom Bower nel libro 'Rebel Prince: The Power, Passion and ...

Meghan Markle si ispira a Lady Diana - lo svela un maggiordomo : una strada tutta in salita quella che Meghan Markle dovrà percorrere per diventare un membro della Royal Family. Eppure ha già raggiunto un ragguardevole traguardo: conquistare il popolo britannico, ...

Serena Autieri - doppia principessa del popolo. Al Lyrick - "Diana & Lady D" : Il palco si fa luogo dell'anima e nostalgico dopo-mondo ". Merito anche del disegno scenico del Premio Oscar Gianni Quaranta , Zeffirelli, Yvori, Ross, Corbiau, . Le luci di AJ Weissbard , Bob Wilson,...

Serena Autieri protagonista di Diana & Lady D al teatro Lyrick di Assisi giovedì 22 febbraio : Il palco si fa luogo dell'anima e nostalgico dopo mondo grazie al disegno scenico del Premio Oscar Gianni Quaranta , Zeffirelli, Yvori, Ross, Corbiau, ; le luci di A J Weissbard , Bob Wilson, ...

Molestie - 50 modelle accusano protagonisti dei backstage : nel mirino anche il fotografo di Lady Diana : Un'inchiesta del Boston Globe scuote il mondo della moda dopo le accuse da parte di oltre 50 modelle che parlano di Molestie e aggressioni puntando il dito contro oltre 25 fotografi, agenti, stylist e altre figure influenti. Tra questi ...

Molestie - 50 modelle accusano protagonisti dei backstage : nel mirino anche il fotografo di Lady Diana : Un'inchiesta del Boston Globe scuote il mondo della moda dopo le accuse da parte di oltre 50 modelle che parlano di Molestie e aggressioni puntando il dito contro oltre 25 fotografi, agenti, stylist e altre figure influenti. Tra questi ...

Molestie nel mondo della moda : spunta anche Demarchelier - il fotografo ufficiale di Lady Diana : Un'inchiesta del Boston Globe scuote il mondo della moda dopo le accuse da parte di oltre 50 modelle che parlano di Molestie e aggressioni puntando il dito contro oltre 25 fotografi,...

Molestie nel mondo della moda : spunta anche Demarchelier - il fotografo ufficiale di Lady Diana : Un'inchiesta del Boston Globe scuote il mondo della moda dopo le accuse da parte di oltre 50 modelle che parlano di Molestie e aggressioni puntando il dito contro oltre 25 fotografi, agenti, stylist e ...