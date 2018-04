La trentesima giornata della Bundesliga

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ladel campionato tedesco non è stata certamente avara di goal. Le squadre più prolifiche, in questa tredicesima di ritorno, sono state senza dubbio alcuno il Bayern Monaco di Jupp Heynckes ed il Bayer Leverkusen di Heiko Herrlich (ex attaccante del Borussia Dortmund a cavallo tra anni 90 ed anni 2000). La banda Heynckes schianta il povero Moenchengladbach, il Bayer ne fa quattro all’Eintracht I bavaresi si sono imposti sul Borussia Monchengladbach, nella cornice casalingaAllianz Arena, con il punteggio di 5 a 1. Ma ad aprire le danze sono gli ospiti: è lo svizzero Josip Drmic a sbloccare il risultato al nono minuto di gioco. La furia bavarese comincia a scatenarsi quando la prima frazione di gioco sta per volgere al termine: L’ex Hoffenheim Sandro Wagner sigla la rete del pari al trentasettesimo, ripetendosi al quarantunesimo. È il nazionale spagnolo Thiago ...