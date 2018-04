La transizione energetica attira il grande pubblico

Clima - le Baleari 100% green entro il 2050 : le isole intendono guidare la transizione energetica in Spagna : Mentre la Spagna resta paralizzata in materia di legislazione Climatica e continua a supportare il carbone, un ambizioso governo regionale sta indicando la via per la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbone. Il governo delle Baleari ha, infatti, lanciato una nuova Legge sul Cambiamento Climatico per fornire un quadro normativo per la transizione energetica che deve avvenire nelle 4 isole di Maiorca, Minorca, Ibiza e ...