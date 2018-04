La strada idea di Calenda si infrange sul muro renziano | Pd

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) All'opposizione, anche se non esiste una maggioranza. La posizione del Pd, antinomica per definizione, è destinata a rimanere cristallizzata ancora per qualche giorno, sintetizzata per l'ennesima volta dal presidente dem Matteo Orfini: "A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall'inizio: opposizione responsabile e propositiva". Tra qualche giorno, verosimilmente a metà settimana, il presidente Mattarella indicherà però una possibile soluzione allo stallo persistente dal 4 marzo, un mandato esplorativo o forse già un pre-incarico. Solo allora il Partito Democratico potrebbe smuoversi dal suo, di stallo, per non restare "insensibile" al richiamo del Colle, vista l'escalation della crisi siriana.Non ha quindi impiegato molto tempo l'appello lanciato dal ministro neotesserato dem Carloper un governo di transizione a cadere nel ...