La storia del capo della mafia cinese in Italia e Europa

SCIENZA&LIBRI/ storia della fisica italiana. Un'introduzione : Angelo Baracca discute con spirito critico gli aspetti positivi e negativi della ricerca fisica italiana dal Rinascimento a oggi, inquadrandoli nel contesto storico e sociologico del tempo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Nexia Audirevi Lago Maggiore Half Marathon - il 59'06" del vincitore scrive la storia : ha sempre creduto nell'importanza di abbinare lo sport alla promozione di valori quali integrazione, aiuto e attenzione ai soggetti disagiati e in genere alla promozione di tutte le realtà che vanno ...

SCIENZA&storia/ Breve storia delle macchine a vapore : Un contributo importante per approfondire l’evoluzione della struttura delle macchine a vapore che contribuirono in modo determinante alla cosiddetta prima rivoluzione industriale.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:35:00 GMT)

SCIENZA&LIBRI/ Galileo e la Bilancetta. Un momento fondamentale nella storia dell'idrostatica e del peso specifico : L'autore mostrare da un testo di Galileo come il metodo scientifico permetta di trasformare l'osservazione sperimentale in valori numerici

SCIENZA&LIBRI/ Galileo e la Bilancetta. Un momento fondamentale nella storia dell’idrostatica e del peso specifico : Un’opera giovanile di Galilei, di cui l’autore mostra l’apertura al metodo scientifico che trasforma i risultati di un esperimento in numeri e impone di trovare strumenti di misura adeguati.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:20:00 GMT)

Continua l'indignazione per losfregiodella foto di Valentina Tomirotti. Le reazioni e la storia di Clizia Sargentini : Infatti uno dei miei più grandi sogni nel cassetto, è poter entrar a far parte di questo mondo in un futuro non troppo lontano. Talmente grande che basta pensare che durante la notte degli oscar ho ...

SAVIGLIANO/ Il professore Barbero è tornato ad incantare - con storia e letteratura - gli allievi del "Cravetta" : Alessandro Barbero, lo scrittore adottato nell'ambito del progetto promosso dal Salone Internazionale del Libro, è tornato al Cravetta nella mattinata di giovedì 12 aprile, pronto e carico per ...

«Ci siamo lasciati per colpa di Romina». Loredana Lecciso racconta la fine della storia con Al Bano. : ROMA - «Avevo accettato il tuo invito in tempi non sospetti per parlare di altro, dovevo esibirmi in uno stralcio dello spettacolo che avete tanto seguito?». Loredana...

“La storia come mai vi è stata raccontata” di Daniele Ganser : gli eserciti segreti della NATO : “Nell’Apocalisse l’angelo giura che il tempo non esisterà più. È molto giusto, preciso, esatto. Quando tutto l’uomo raggiungerà la felicità, il tempo non esisterà più, perché non ce ne sarà più bisogno. È un’idea giustissima. Dove lo nasconderanno? Non lo nasconderanno in nessun posto. Il tempo non è un oggetto, è un’idea. Si spegnerà nella […]

POMPEI - ROSARIO DELLA MADONNA OSCILLA : MIRACOLO PER I FEDELI/ Video - la storia del santuario : POMPEI, ROSARIO DELLA MADONNA OSCILLA: MIRACOLO per i FEDELI Video, la storia del santuario dedicato alla Beata Vergine, sito nel paesino in provincia di Napoli(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Addio al grande regista Vittorio Taviani : aveva 88 anni. Col fratello ha segnato la storia del cinema italiano : E' morto a Roma, malato da tempo, il grande regista Vittorio Taviani, 88 anni, che con il fratello Paolo ha firmato capolavori della storia del cinema italiano da Padre Padrone , Palma d'oro a Cannes ...

Vittorio Taviani morto - addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ...

Vittorio Taviani - morto addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella storia del cinema : Questa mattina è morto a Roma Vittorio Taviani, regista che insieme al fratello Paolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro a Cannes nel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a Berlino). Il regista aveva 88 anni ed era malato da tempo. L'articolo Vittorio Taviani, morto addio al regista premiato a Cannes e Berlino. Con il fratello Paolo nella ...

Morto Vittorio Taviani - addio a un pezzo di storia del cinema italiano : È Morto a Roma il regista Vittorio Taviani , 88 anni, che assieme al fratello Paolo ha firmato alcuni successi che hanno segnato la storia del cinema italiano come Padre Padrone , Palma d'oro a Cannes ...