La Siria divide Di Maio e Salvini Ora i 5 Stelle guardano al Pd La svolta nelle parole di

Siria : Il raid di Usa - UK e Francia divide il centro-destra : Nel corso della notte tra il 13 e il 14 aprile 2018, è stato sferrato un attacco dagli USA in stretto collegamento con Londra e Parigi, alla Siria , ad una settimana dall'attacco chimico alla città Siria na di Duma. Il raid in Siria ha diviso la coalizione politica del ' centro-destra ', che vede Matteo Salvini e Giorgia Meloni esporsi online contro l'azione missilistica lanciata contro la Siria . USA, UK e Francia attaccano la Siria : le reazioni che ...

Salvini-Berlusconi - l'attacco in Siria divide il centrodestra. Il leghista a M5S e Forza Italia : «Basta insulti» : VIA queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia Italia na». Insomma, sembra di capire che con lui al governo, la mano a Putin rimarrebbe ferma e tesa. Sia dal punto ...

Missili sulla Siria . Il mondo si divide : La rabbia di Mosca: i raid non resteranno senza conseguenze. Pechino: no all'uso della forza. L'Onu invita alla moderazione

In attesa del nuovo governo l'Italia si divide sulla Siria. Salvini : "Basta farneticare su missili" : Gentiloni difende la propria posizione a fianco degli alleati storici, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, a cui dice di "aver sempre dato supporto". La scelta di prendere tempo e' stata pero' criticata aspramente dai partiti che in modo trasversale hanno chiesto all'esecutivo di presentarsi in parlamento per un'informativa urgente. Ma non sarebbe arrivata alcuna richiesta da parte degli americani di poter utilizzare le basi per i raid