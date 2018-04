La scoperta dell' igiene nasale | cosa sono le irrigazioni saline?

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” - alla scoperta delle dimore storiche in Italia : Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Bel Paese. Dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Lazio, Toscana e Marche. La serie “C’era una volta una casa” che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai5, racconta la nascita e la storia di importanti dimore nate per accogliere re o nobili e pensate come lussuose abitazioni e successivamente trasformate in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobiliari e ...

CUNEO/ Al Monviso lunedì un pomeriggio alla scoperta dello scultore Fidia : Silvana Cincotti:"Mi chiamo Fidia: lo splendore di Atene". Lezione del 16 aprile 2018 ore 15,30 Cinema Monviso CUNEO. Un viaggio nella vecchia Atene che Silvana Cincotti, per le lezioni Unitre CUNEO ...

Alla scoperta delle Grotte di Stiffe - ricche di fascino e mistero [GALLERY] : 1/5 ...

Melaverde : anticipazioni 15 aprile - alla scoperta dei prodotti di Lecco e delle Alpi Marittime : Edoardo Raspelli , invece, è nella provincia di Cuneo, alla scoperta di un'acqua purissima minerale che scorre dalle Alpi Marittime, e di un'azienda tra le più importanti al mondo, che la imbottiglia ...

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Cipolla bianca di Margherita Igp : alla scoperta dell’eccellenza pugliese : bianca, dolce e succulenta, non ha nulla da invidiare alla rossa di Tropea. E’ la Cipolla bianca di Margherita Igp che arriva dalle terre pugliesi. Un prodotto fresco, per certi versi di nicchia, che sta conquistando nuove fette di mercato, soprattutto nella Gdo. Un meritato successo dopo una lunga storia che attraversa tre secoli e vanta, ancora oggi, le stesse tecniche di coltivazione. ”La nostra Cipolla è rimasta sempre la stessa ...

Programmi TV di stasera - sabato 14 aprile 2018. Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della scoperta : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Si accendono nuovamente i riflettori sul dance show condotto da Milly Carlucci, con l’immancabile swing di Paolo Belli. Dopo il successo di ascolti della settimana scorsa, questo sabato, ospite del programma sarà uno degli attori più amati della fiction italiana, Gabriel Garko, che si cimenterà in una nuova sfida. Sulla pista di Ballando con le stelle affronterà un vero e proprio “tour de ...

Ulisse - il piacere della scoperta/ Anticipazioni : viaggi ai confini del corpo con Alberto Angela (14 aprile) : Ulisse, il piacere della scoperta, Anticipazioni del 14 aprile: ecco tutti i viaggi ai confini del corpo in compagnia di Alberto Angela, tutti gli straordinari temi della puntata.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Milano. Al Museo Botanico alla scoperta dell’Oriente : Oggi il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ di Milano dedica la sua consueta apertura mensile alla scoperta della cultura e delle usanze

Una scoperta "stupefacente" : collezionista trova della droga in delle cartucce NES vecchie di 30 anni : La notizia che arriva dalla Georgia, Stati Uniti, potrebbe lasciare sorpresi se non fosse ormai consuetudine che le cartucce Nintendo vengano spesso trovate colme di sostanze stupefacenti. Vi avevamo infatti già raccontato degli spacciatori olandesi che utilizzavano questo escamotage per spedire in tutto il mondo la droga, e un altro episodio arriva oggi dal continente americano, dove un collezionista ha scovato quattro pacchetti a dir poco ...

Dolci - chi li ama accumula meno grasso/ scoperta predisposizione genetica - ma c'è rovescio della medaglia... : Dolci, chi li ama accumula meno grasso: Scoperta predisposizione genetica, ma c'è rovescio della medaglia... Le ultime notizie sullo studio dei ricercatori dell'Università di Exeter(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 20:21:00 GMT)

Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 30° "Squadra della Settimana" di questa edizione di Fifa. TOTW 30 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 11 aprile:

Taranto - scoperta presunta parentopoli in società dell’Asl : Taranto, scoperta presunta parentopoli in società dell’Asl A Striscia la Notizia prosegue l’indagine sulle società che svolgono lavori in appalto per l’Asl Continua a leggere

“Si è lanciata dal tetto dell’ateneo”. Suicida prima della laurea. Invita amici e parenti per festeggiare il suo traguardo a Napoli - ma poco prima sale lassù e decide di farla finita. E pochi minuti dopo la scoperta choc : Cosa può spingere una ragazza a mentire per anni, probabilmente premeditando un suicidio durante il giorno della sua finta laurea? Sensi di colpa? Depressione? Un qualcosa di patologico mai diagnosticato? Forse tutto e contemporaneamente, ma partiamo con ordine, dall’inizio della storia che poi, come in tanti film, è anche il punto d’inizio: il suicidio. Stamattina infatti, una morte ha devastato il senso di eccitazione e gioia durante ...