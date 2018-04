La scienza | speriamo che sia femmina

vanityfair

(Di lunedì 16 aprile 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di «Vanity Fair», in edicola fino al 18 aprile. Alle elementari, Amy era molto brava in aritmetica. Un giorno la maestra, mentre le assegnava l’ennesimo voto positivo, le disse: «Sei una bambina, non dovresti essere così brava in questa materia». Tornata a casa, Amy raccontò l’episodio al padre, un ingegnere aeronautico che lavorava alla Boeing, il quale andò a scuola, fece una bella scenata e minacciò di far licenziare la maestra. Oggi Amy è qui davanti a me, a Parigi: assieme ad altre quattro scienziate internazionali, riceve il premio L’Oréal – Unesco for Women in Science. È anche la prima docente in Ecologia e Scienze ambientali, in vent’anni, a ricevere questo riconoscimento. Nata in Oregon, cresciuta in Florida, laureata a Stanford, oggi la professoressa Amy T. Austin (T. sta per Theresa, il secondo nome) insegna ...