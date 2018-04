La scienza del volo del falco pellegrino - il più veloce dei predatori : Coi suoi tuffi in picchiata sulle prede a oltre 300 chilometri all’ora, il falco pellegrino può arrogarsi a pieno diritto il titolo del più rapido dei predatori . Incuriosito dalla sua incredibile capacità di compiere manovre a questa velocità, un team di ricercatori al lavoro tra le università di Groningen e Oxford ha indagato sulla fisica che si nasconde nella virata finale, scoprendo di fatto che questa non sarebbe possibile a velocità ...

scienza EVENTI/ Stimare il pensiero del bambino per rinnovare la didattica della matematica : Ana Millán Gasca incontra docenti del primo ciclo su un tema accattivante: come e perché introdurre i bambini al pensiero matematico sin dalla prima infanzia, sfidando stereotipi radicati.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:02:00 GMT)

scienza &STORIA/ Breve storia delle macchine a vapore : Un contributo importante per approfondire l’evoluzione della struttura delle macchine a vapore che contribuirono in modo determinante alla cosiddetta prima rivoluzione industriale.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:35:00 GMT)

scienza &LIBRI/ Galileo e la Bilancetta. Un momento fondamentale nella storia dell'idrostatica e del peso specifico : L'autore mostrare da un testo di Galileo come il metodo scientifico permetta di trasformare l'osservazione sperimentale in valori numerici

Le notizie di scienza della settimana : L'immagine simula la traiettoria del falco pellegrino , in blu, che sta per attaccare uno storno comune , in verde, . , Robin Mills,

scienza - gli uomini pensano davvero di essere più intelligenti delle donne : Appena il 18% degli esperti di ingegneria e programmazione è donna e nel settore informatico ci sono 2 milioni di posti di lavoro a disposizione nei prossimi 5 anni in Europa. Numeri un po’ più alti, ma sempre con meno donne che uomini si registrano in fisica e matematica. Non è un segreto dunque che gli uomini siano molto più presenti delle donne in alcuni settori della Scienza. Adesso, grazie a uno studio pubblicato dall’Università ...