La rivelazione di Pedullà | ' C' è un attaccante che piace più di altri al Genoa'

(Di lunedì 16 aprile 2018) Mentre i tifosi delattendono novità sul rinnovo di Davide Ballardini, la società si sta già muovendo per la nuova stagione. Grazie al successo ottenuto in campionato contro il Crotone, i vertici dirigenziali possono pianificare il futuro del club. A breve ci sarà anche un incontro con il tecnico per discutere della riconferma, ma prima Perinetti e i suoi collaboratori vogliono stringere per alcuni obiettivi di calciomercato. Criscito e Romero in pugno, Jallow per l'attacco Nei giorni scorsi è arrivata l'intesa con Domenico Criscito per il suo ritorno al. Il laterale dello Zenit Sanpietroburgo è pronto a rientrare in Italia dopo diversi anni di assenza e i tifosi dello aspettano a braccia aperte. Oltre al giocatore napoletano, il presidente Preziosi ha bloccato il difensore argentino Romero. Per il centrocampo è sempre caldissima la pista che porta a Lorenzo ...