La produttività del lavoro riparte : 15.50 La produttività dell' economia italiana mette a segno nel 2017 un rialzo dello 0,9%,dopo il calo dell'anno precedente. E' la crescita maggiore da sette anni. E' quanto emerge dalle tabelle Istat. riparte soprattutto la produttività del lavoro, considerata l'anello debole del sistema. L'indicatore, calcolato come valore aggiunto per ora lavorata, sale dello 0,7%, il tasso più alto dopo il 2013. Accelera anche la produttività del ...

L'iperproduttività cinese e la trappola delle regole internazionali : ... l'Organizzazione mondiale del Commercio non è stata istituita né ha oggi gli strumenti per gestire un'economia come la Cina, che produce la metà di tutto ciò che viene consumato al mondo. Secondo le ...

Contratto statali - Corte dei Conti : “Rinnovo deludente - nulla per stimolare un aumento della produttività” : Il merito può attendere. Che il nuovo Contratto degli statali – rinnovato subito prima delle elezioni del 4 marzo – abbia abdicato al compito di stimolare la produttività del comparto pubblico era evidente già dal fatto che sono stati concessi aumenti medi di 85 euro al mese per tutti. Rinunciando a premiare maggiormente chi lavora meglio o di più. Ora si scopre che alla stessa conclusione è arrivata la Corte dei Conti, che pure ha ...

Statali - ultimatum del ministero : "Pagelle entro giugno". Premi produttività e voti - ecco cosa cambia : "Alert" e novità per gli Statali: il ministero della P.A suona un campanello di allarme per spingere le amministrazioni a mettere subito a punto le pagelle dei dipendenti pubblici....

USA - produttività ferma a fine 2017. Forte aumento del costo lavoro : Segnali contrastanti giungono dal mercato del lavoro americano, complice una produttività in stallo, nonostante un Forte aumento del costo del lavoro. La produttività del settore non agricolo in USA , ...

