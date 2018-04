La prima volta della Formula E in Italia

Arrestato ex concorrente del GF : non è la prima volta. Ecco il reato commesso : Ancora guai per Kiran Maccali , ex concorrente del Grande Fratello 12 Arrestato per aver ripetutamente importunato l'ex fidanzata Amanda Marini e essere contravvenuto alle misure cautelari a cui era ...

Formula E - la prima volta di Roma : com’è andata : Fullscreen01/09 Alberto di Monaco e Alejandro Agag02/09 Sienna Miller (foto Sonia Tozzi)03/09 E-prix Roma04/09 E- prix Roma schieramento05/09 Maro Engel (GER), Venturi Formula E, Venturi VM200-FE-03.06/09 Formula E - Colosseo07/09 Sienna Miller e Alejandro Agag08/09 Sorelle Buccino (foto Sonia Tozzi)09/09 Sarah Ferguson (foto Sonia Tozzi) L’aveva detto a GQ il patron Alejandro Agag (nel numero di Aprile 2018): «A Roma vogliamo fare la storia». ...

Ju Jitsu : Il Campionato Nazionale Csen per la prima volta in Sicilia : prima edizione Siciliana per l’appuntamento principe del Settore Nazionale Csen coordinato dal M° Giuliano Spadoni, una due giorni che vedrà

RBC Heritage - la prima volta di Kodaira. Molinari chiude 49° : Primo successo in carriera nel PGA Tour per Satoshi Kodaira , che conquista l' RBC Heritage di golf al termine di una gara che si è decisa solo alla terza buca di play-off e in cui l'asiatico è stato ...

“Quando l’ho fatta in tv”. Iva Zanicchi : la verità. Per la prima volta la cantante racconta quell’episodio allucinante in cui fece i ‘bisognini’ in diretta : “Mi sono tirata giù i pantaloni e…” : È una delle cantanti più famose e longeve d’Italia, Iva Zanicchi nei suoi 55 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi, ma anche qualche gaffe. L’aquila di Ligonchio è stata ospite di barbara D’Urso dove ha raccontato la verità su un momento molto imbarazzante della sua carriera, forse una delle scene più trash della storia della televisione: ovvero la presunta defecazione in diretta a Carramba che sorpresa. ...

Domenica Live - Loredana Lecciso stravolta da Barbara D'Urso : la prima apparizione dopo lo strappo con Al Bano : A Domenica Live da Barbara D'Urso per la prima volta ha deciso di parlare Loredana Lecciso, dopo la separazione ormai ufficiale con Al Bano. E già dal suo ingresso in studio, la showgirl è apparsa ...

"Io e Al Bano ci siamo lasciati" : tutta la verità di Loredana Lecciso per la prima volta in tv : Al Bano e Loredana Lecciso sono stati insieme 18 anni e lei ha scelto il salotto di Barbara D’Urso per raccontare la sua verità a...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Amstel Gold Race 2018 : corsa aperta a tante soluzioni. Gilbert cerca il pokerissimo - Valverde la prima volta : Sulle strade del Limburgo, domenica andrà in scena l’Amstel Gold Race 2018, prima corsa del trittico delle Ardenne che condurrà il gruppo a Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima delle grandi classiche di questa prima parte di stagione. Sempre caratterizzata dal Cauberg nel finale, lo scorso anno il percorso è cambiato. Ora la salita simbolo è a poco meno di 20 chilometri dall’arrivo e da lì in avanti la strada è ...

Commercio - la Cina torna in deficit. prima volta in 13 mesi : Teleborsa, - La Cina registra un deficit commerciale mensile, a sorpresa , per la Prima volta in 13 mesi. Le esportazioni sono diminuite mentre la crescita delle importazioni ha accelerato a causa ...

Consultazioni Bis - la prima volta di Berlusconi da gregario. E al Quirinale fa di tutto per uscire dall’ombra di Salvini : Silvio Berlusconi proprio non ci riesce. Accanto a Matteo Salvini gesticola, annuisce, si agita, fa gesti, indica cose. Insomma, fa di tutto per rubare la scena al leader leghista (che per l’occasione è stato obbligato ad allacciarsi la giacca, proprio come vuole il credo Berlusconiano in tema di eleganza). La clip che raccoglie il meglio della sua mimica nella breve conferenza stampa al Colle è già un cult. L'articolo Consultazioni Bis, ...