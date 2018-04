La politica estera europea è un ossimoro

L’eterna irrilevanza dell’Italia in politica estera : Anche nell'attuale crisi internazionale con l'intervento di Usa, Francia e Gran Bretagna per colpire le basi di produzione di armi chimiche, l'Italia non smentisce il suo ruolo di spettatore. E ciò non è certo legato alla situazione di stallo post voto. No, è nel Dna italiano nascondersi dietro la bandiera della pace per non inimicarsi nessuno. Non si sa mai.E non è un caso che le forze politiche vincitrici delle ...

Luigi Di Maio al Quirinale ribadirà la linea su Siria e politica estera - facendosi garante della linea atlantica in caso di alleanza con la Lega : Il Movimento 5 stelle salirà questo pomeriggio al Colle per ribadire a Sergio Mattarella che il governo di Luigi Di Maio terrà saldamente ancorata l'Italia al quadro delle alleanze storiche. Dentro la Nato, dunque, come già ribadito in campagna elettorale (e in ultimo ieri) dal capo politico. Impegnata a lavorare in un quadro di concertazione internazionale che abbia come bussole le potenze alle quali il nostro paese dal ...

Senza una politica estera decisa - l'Italia rischia la marginalizzazione. Parla Lia Quartapelle - Pd - : ... interrompe per qualche minuto la partecipazione alla seduta della Camera, impegnata in queste ore nell'istituzione di una Commissione speciale per l'esame del Documento di economia e finanza e di ...

La politica estera/ Una bussola per rimettere l'Italia al centro della scena : L'operazione di cinque agenti della polizia doganale francese nel centro per migranti di Bardonecchia, in provincia di Torino, fino a ieri è stata totalmente ignorata dal governo Macron. Soltanto ...

Trump sceglie Bolton : come cambia la politica estera Usa : Quanto è pericoloso il nuovo consulente per la Sicurezza Nazionale che sostiene la guerra contro l'Iran e la Corea del Nord

politica estera e tenuta dei conti. Cosa gli alleati chiedono all'Italia : Stati Uniti ed Europa guardano alla terza potenza dell'Eurozona. E vogliono garanzie: dall'economia agli impegni in Libia e Libano Prove di governo: il nodo della Politica estera viene subito al pettine. Non si esaurisce nella lettura degli interessi nazionali. Mette in gioco il posto dell'...

Usa : "Nyt" - con Pompeo una politica estera che si addice alla visione del presidente Trump : Washington, 13 mar 22:34 - , Agenzia Nova, - L'improvviso licenziamento del segretario di Stato Rex W. Tillerson lascia spazio ad un vero credente del motto "America First" del presidente... , res,

Luigi Di Maio - la svolta sulla politica estera : 'Restiamo nell'Unione europea e nella Nato' : Luigi Di Maio prosegue nella sua manovra a passo di gambero verso le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Messo da parte il progetto di regalare un salario a tutti gli italiani ...

La strana campagna elettorale Snobbata la politica estera : Con l'eccezione del 1948, quando si trattava di scegliere tra Est e Ovest, e in parte del 1996, quando si dibatteva l'ingresso nell'euro, la politica estera è sempre stata la cenerentola delle campagne elettorali. Stavolta, tuttavia, si è esagerato. Nessun leader ha mai spiegato con chiarezza come un'Italia guidata da lui intende misurarsi con le grandi sfide della politica internazionale e cercherà di mantenere quello status ...

ELEZIONI 2018/ Alli - Cp - : è un voto decisivo per la ripresa e la politica estera dell'Italia : Mancano ormai pochi giorni all'appuntamento con le ELEZIONI politiche 2018. Il punto con PAOLO Alli, candidato di Civica Popolare al Senato.

politica estera - Russia e Nato al centro del dibattito : Il centrodestra e il Movimento Cinque Stelle sostengono Putin e lavorano per la cessazione delle sanzioni alla Russia. Gli alleati del Pd puntano al disarmo e non voglioni più basi americane sul suolo europeo. Vediamo nel dettaglio le posizioni dei singoli partiti in vista delle Politiche del 4 marzo in materia di Politica estera. centrodestra, pieno sostegno alla Russia di PutinFORZA ITALIA si fa promotore di un 'Piano Marshall per ...

politica estera cercasi. È scomparsa dalla campagna elettorale la vera discussione sul futuro del Paese : A due settimane dal voto le forze politiche sembrano pronte a esprimersi, in modo più o meno fantasioso, su tutto tranne che sull'idea che hanno del ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo. A parte casi isolati, prese di posizione di singoli o brevi comunicati su avvenimenti spot, sembra quasi non ne abbiano una.Non stupisce quindi che nessuno abbia preso posizione su quanto accaduto alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco, dove si ...

Albania-Kosovo : premier Rama auspica politica estera comune anche grazie a unico presidente : "L'Albania e il Kosovo avranno una politica estera comune, e non solo ambasciate congiunte e missioni diplomatiche. Perché no, anche un solo presidente come simbolo di unità nazionale e politica di ...