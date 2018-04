La partita dei dati si decide sulla qualità

Atalanta-Inter 0-0 - la partita dei rimpianti : un punto a testa che serve a poco : A Bergamo, tra Atalanta ed Inter finisce 0-0. Un primo tempo in cui i padroni di casa dominano e graziano gli ospiti; nella ripresa invece cresce l'Inter, che si rende a più riprese pericolosa. Le ...

Rilevazioni Radon : a Palmanova partita la restituzione dei dosimetri : Concluso il periodo di misurazione, è arrivato il momento della riconsegna. Dall'11 al 18 aprile sarà richiesto di restituire i dosimetri del progetto 'Palmanova sicura: campagna protezione Radon', ...

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Al Quirinale entra nel vivo la partita del governo : Al via la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. Chiude la mattinata, la Lega. Si riprende poi nel pomeriggio, alle 16,30 con il M5s

L’Italia chiude la partita dei migranti con Israele : «Non c’è nessun accordo» : Smentite le voci che il nostro Paese avrebbe accolto una quota dei migranti. Ipotizzati solo pochi ricongiungimenti familiari di cittadini eritrei

Orario Barcellona-Roma : quando si gioca l'andata dei quarti? Data - calendario - programma e tv : come seguire la partita : quando SI gioca l'anData DEI quarti? Mercoledì 4 aprile ore 20.45 Barcellona-Roma Diretta tv su Canale 5, Premium Sport, in streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE OASport CLICCA QUI PER LEGGERE ...

Orario Barcellona-Roma : quando si gioca l’andata dei quarti? Data - calendario - programma e tv : come seguire la partita : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’anData di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...

Orario Juventus-Real Madrid : quando si gioca l’andata dei quarti? Data - calendario - programma e tv : come seguire la partita : Martedì 3 aprile, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà Juventus-Real Madrid, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Il remake della Finale di Cardiff dell’edizione precedente andrà in scena, dunque, sul rettangolo di gioco torinese ed i bianconeri cercheranno un pronto riscatto provando a regalare una gioia ai propri tifosi in vista della durissima trasferta della prossima settimana al Santiago ...

Sempre dalla parte dei tecnici. Capiva una partita in 5 minuti : Amava il calcio, di un amore plateale, difendeva quel suo mondo senza dimenticare i difetti, teneva la parte degli allenatori, conoscendo le insidie della panchina. Abbiamo conosciuto quel Mondonico ...

“Com’è senza trucco”. Valeria Marini è partita per l’Isola dei Famosi così - poi… Le foto della diva dei baci stellari in Honduras non mentono : la differenza c’è e si vede. Nonostante qualche ‘aiutino’ : È sbarcata in Honduras da meno di una settimana ma Valeria Marini, e non c’è da stupirsi, ha già movimentato l’Isola dei Famosi. Non sono rimasti molti naufraghi, ormai, e dalla produzione avranno pensato (bene) che c’era bisogno di una scossa. E chi meglio della diva dei baci stellari poteva aggiungere pepe al reality? La Marini si è distinta ancor prima di prendere l’aereo per l’Honduras. In diretta, nel ...

Europa League - Lazio-Salisburgo : partita la vendita dei biglietti : A rappresentare l’Italia in Europa League è rimasta solo una squadra, la Lazio, che ai quarti dovrà affronare un avversario, almeno sulla carta, agevole, il Salisburgo. Unico svantaggio per la formazione di Inzaghi quello di dover disputare la gara di andata in casa, giovedì 5 aprile. Il fischio d’inizio del match è previsto per le […] L'articolo Europa League, Lazio-Salisburgo: partita la vendita dei biglietti è stato ...

Diretta/ partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo : Margherita Granbassi uno dei coach : Diretta Partita Mundial 2018 streaming video e tv Italia-Resto del Mondo: orario, risultato live dell'evento benefico allo stadio Olimpico di Roma (oggi)(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:53:00 GMT)

“Quanto mi sono masturbata…”. Isola dei Famosi - una naufraga è senza freni. Mandate a letto i bambini : le confidenze sono piccantissime. La compagna di reality prova a tapparle la bocca - ma la vip ormai è ‘partita’ : fuori tutto : L’Isola dei Famosi, quest’anno, passerà alla storia per il canna-gate e, perché no, la sbroccata in diretta di Alessia Marcuzzi a Eva Henger. Lo scandalo droga al reality, tuttavia, rimane un capo saldo a Striscia la notizia, anche perché, nonostante siano usciti da settimane i protagonisti – quindi Eva Henger e Francesco Monte – ci sono ancora dei punti oscuri, sostiene il tg satirico di Antonio Ricci. Quindi, ogni sera, ...

Champions League - Roma-Barcellona : partita la vendita dei biglietti : Cresce la febbre in vista di Roma-Barcellona, la gara che stabilirà quale tra le due formazioni accederà alla semifinale di Champions League L'articolo Champions League, Roma-Barcellona: partita la vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.