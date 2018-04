La nuova patch per il 4K di Doom a confronto tra Xbox One X e PS4 Pro - analisi

La nuova patch di Playerunknown's Battlegrounds cambia significativamente la velocità e il danno del campo elettrico : Se vi fosse mai capitato di giocare una partita a Playerunknown's Battlegrounds, saprete che uno degli elementi fondamentali del gioco è il campo elettrico, la "Blue Zone", che nel corso di un match avanza progressivamente costringendo i giocatori a concentrarsi in una ristretta porzione della mappa.Fin dal lancio di PUBG gli sviluppatori non avevano mai modificato le statistiche della Blue Zone, come il danno che infligge, la velocità con cui ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One riceve una nuova patch : L'apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One, gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato la dodicesima patch che apporta alcune interessanti modifiche al gioco.Stando a quanto riportato sul forum ufficiale, dove è presente il changelog completo, la patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One interviene a migliorare le performance. A tal proposito sono stati apportati ...

Una nuova video analisi esamina la patch 4K di DOOM per PS4 Pro e Xbox One X : Come probabilmente saprete alla fine dello scorso mese DOOM ha ricevuto un interessante aggiornamento che ha introdotto la risoluzione 4K per le versioni PS4 Pro e Xbox One X. L'update grafico è stato già preso in esame da Digital Foundry che ci ha offerto una prima analisi in video.Ora, la redazione britannica torna sulla patch di DOOM, pubblicando un nuovo filmato. Dalla nuova analisi tecnica, si evince che l'aggiornamento per il 4K migliora ...

La nuova patch di Burnout Paradise Remastered risolve il problema dei salvataggi : Come saprete, dopo anni di assenza, la serie che ha reso celebre il team Criterion ritorna su console grazie alla versione rimasterizzata di Burnout Paradise, titolo già recensito sulle nostre pagine che torna protagonista con novità che riguardano un nuovo aggiornamento.Infatti, dal profilo Twitter di Ben Walke di Electronic Arts e DICE, apprendiamo che sarà rilasciata una nuova patch per Burnout Paradise Remastered che, tra le varie cose, ...

nuova patch di Pasqua 2018 per Battlefield 1 - cosa risolve : DICE ha rilasciato una Nuova patch di Battlefield 1 progettata per risolvere diversi problemi di stabilità introdotti nelle patch precedenti e per rendere meno fastidiosa una particolare funzionalità grafica. L'aggiornamento è ora disponibile per tutti i giocatori di Battlefield 1. Ha un peso intorno ai 3,5 GB. Questa patch arriva giusto in tempo per Pasqua 2018 e riduce l'effetto della sovraesposizione, un effetto che in alcuni casi può essere ...

Sta arrivando per Honor 9 l’aggiornamento B362 : a cosa serve la nuova patch Oreo : Stiamo per vivere nuovamente giorni intensi con il tanto chiacchierato Honor 9, in virtù del fatto che lo smartphone Android è in procinto di ricevere l'aggiornamento B362. Al momento della pubblicazione dell'articolo non è ancora chiaro quale sia il changelog ufficiale del pacchetto software, ma grazie ad una fonte come StechGuide possiamo farci quantomeno un'idea più chiara delle ragioni che hanno indotto i tecnici a rilasciare questo ...

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano ...

Metal Gear Survive si aggiorna con la patch 1.04 : disponibile una nuova modalità co-op : Tempo di aggiornamenti per Metal Gear Survive, lo spin-off della famosa serie già recensito sulle nostre pagine.Come segnalano i colleghi di VG247, Metal Gear Survive si è aggiornato con la patch 1.04 che ha introdotto alcune novità interessanti.Innazitutto una nuova modalità cooperativa completa di missioni di salvataggio, molto simili a quelle della modalità per giocatore singolo. Inoltre, è stata aggiunta una missione di salvataggio a tempo ...

La nuova patch di Final Fantasy XV Windows Edition risolve alcuni problemi di frame rate : Square Enix ha da poco reso disponibili la Royal Edition (per console) e la Windows Edition del suo apprezzato Final Fantasy XV ma, a quanto pare, alcuni utenti PC hanno riscontrato fastidiosi problemi legati al frame rate.In particolare, durante le evocazioni di un Astral, veniva richiesto di riavviare il gioco per normalizzare il frame rate. Proprio per risolvere il fastidioso problema, ecco che gli sviluppatori hanno Finalmente pubblicato una ...

La versione Xbox One X di Quantum Break riceverà una nuova patch correttiva : Nel mese di dicembre dello scorso anno vi avevamo parlato dei problemi tecnici riscontrati nella versione Xbox One X di Quantum Break. Il titolo di Remedy, come molti altri, ha ricevuto un aggiornamento di notevoli dimensioni per il supporto alla console premium di Microsoft.Tramite l'update sono state introdotte migliorie dal punto di vista della risoluzione, ma, come riportò Digital Foundry, furono riscontrati importanti difetti visivi e ...

Disponibile una nuova patch per PUBG su Xbox One : Bluehole Games continua a supportare la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds, che poche ore fa ha ricevuto il suo nono aggiornamento. Se siete tra coloro in ansia per la nuova mappa desertica però rimarrete delusi, infatti come riportato di Videogamer.com il nuovo aggiornamento si limita a risolvere bug e glitch ed in generale migliorare l'esperienza di gioco del famoso battle royale.Tra i fix più importanti segnaliamo il ...

Kingdom Come Deliverance si aggiorna su PS4 : la nuova patch risolve il problema con il tasto R2 : Tra le uscite più interessanti di questo periodo va menzionata, sicuramente, quella di Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale che sta riscuotendo un grande successo presso i giocatori, nonostante qualche problema tecnico.Gli sviluppatori hanno più volte comunicato che il gioco verrà supportato a dovere e, a confermare le promesse di Warhorse Studios, ecco arrivare la patch per la versione PS4 di Kingdom Come Deliverance, che, Come segnala ...

Xenoblade Chronicles 2 : disponibile la nuova patch che introduce la modalità "Advanced New Game" : Alla fine del mese di gennaio vi avevamo parlato dell'arrivo del New Game Plus in Xenoblade Chronicles 2 chiamato "Advanced New Game". Questa modalità permetterà ai giocatori di tuffarsi nuovamente nell'avventura ad una difficoltà più elevata.Come segnala Gematsu, la modalità è stata resa disponibile con la patch 1.3.0 che, oltre a introdurre l'Advanced New Game, mira a correggere bug minori, problemi tecnici e interviene a bilanciare il ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : questa settimana dovrebbero arrivare i dettagli della nuova patch per Xbox One : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds è stato recentemente protagonista con alcune notizie che parlavano di una possibile versione Nintendo Switch: da un'analisi condotta sulla versione mobile del gioco, si è appreso che un eventuale porting non sarebbe poi così impossibile.Oggi il famoso e apprezzato PUBG torna protagonista con novità che riguardano la versione Xbox One. Come segnala USGamer, questa edizione del gioco sembra abbia avuto una ...