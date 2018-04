La nuova classifica della Serie B

Novità Google Play Store : nuova grafica per tutti - date di rilascio e posizione in classifica : Il Google Play Store introduce alcune Novità da web, da mobile e dall'applicazione: scopriamo insieme la nuova interfaccia e le nuove informazioni disponibili per le applicazioni. L'articolo Novità Google Play Store: nuova grafica per tutti, date di rilascio e posizione in classifica proviene da TuttoAndroid.

La nuova versione di AnTuTu riscrive la classifica dei 10 top smartphone : Secondo la classifica dei 10 migliori smartphone stilata in base ai dati raccolti dal 1 al 31 Gennaio 2018, i punteggi medi raggiunti risultano significativamente migliorati, ma la sorpresa riguarda la classifica che vede molti modelli con posizioni differenti rispetto al 2017. In particolare OnePlus 5 dalla prima posizione scivola in quarta, mentre nelle prime tre troviamo dispositivi Huawei con chip Kirin 970. L'articolo La nuova versione di ...

Viaggi & Turismo : ecco la nuova classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo : eDreams rende nota la classifica delle migliori compagnie aeree di linea del mondo: l’agenzia di Viaggi online leader in Europa anche quest’anno analizza le recensioni dei suoi clienti internazionali e stila una classifica prendendo in considerazione alcuni fondamentali aspetti del Viaggio come qualità e comodità dell’aereo, servizio a bordo ed efficienza nel check-in. Elette dagli utenti sono, in ordine, Turkish Airlines, Aegean Airlines e ...

Floribama Shore : chi è il tuo preferito della nuova gang? Vota e fai la classifica : Finalmente il sipario si è alzato su Floribama Shore e ogni venerdì alle 23.40 in prima tv su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV stai scoprendo i caratteri, i pregi e i difetti della nuova gang. Jeremiah, Candace , Aimee, Kirk , Kortni, Codi , Nilsa e Gus : proprio come nella casa si stanno creando le prime ...