' La mafia uccide solo d' estate - Capitolo 2' | la seconda stagione su Rai1

La mafia uccide solo d'estate 2 - su Rai 1 : conferenza stampa : conferenza stampa di presentazione a Roma per la seconda stagione de La mafia uccide solo d'estate, la serie tv di Rai 1 che tornerà con sei appuntamenti in prima serata alle 21:25 dal 26 Aprile.Pif, ideatore della fiction e autore insieme a Michele Astori, Stefano Bises e Michele Pellegrini, torna anche in questo secondo capitolo come voce narrante delle avventure (e disavventure) della famiglia Giammaresi. La mafia uccide solo d'estate, ...

mafia - vogliono uccidere Paolo perché ha fatto il cronista. Invece il boss Giuliano è libero : Salvatore Giuliano è libero. Il boss Salvatore Giuliano che controlla Pachino, provincia di Siracusa, con il suo gruppo criminale è libero. Esce, incontra persone, chiacchiera, si gode il sole. Proprio lui, protagonista della pianificazione, come emerso da un’inchiesta della Procura di Catania, di un attentato omicida nei confronti del giornalista Paolo Borrometi. vogliono uccidere Paolo perché ha fatto il cronista, ha raccontato senza ...

Piano della mafia per uccidere un giornalista 'scomodo' : Paolo Borrometi, direttore del quotidiano online 'La Spia', nel mirino delle cosche del siracusano per le sue inchieste. Lo abbiamo incontrato a Roma -

La mafia uccide solo d’estate 2 su Rai1 da aprile - programmazione e anticipazioni della seconda stagione : Dopo una prima stagione di grande successo, La mafia uccide solo d'estate 2 su Rai1, ufficialmente nel palinsesto primaverile dell'ammiraglia Rai per concludere un'annata di titoli fortunati targati Rai Fiction (ad eccezione di È arrivata la felicità 2, retrocessa alla domenica pomeriggio dopo il flop di ascolti in prima serata). Già un anno e mezzo fa, a ridosso della messa in onda dell'ultima puntata della prima stagione, Pif aveva ...

