La lotta del giovane Karl Marx

SCIENZAinDIRETTA/ La Teoria del Nulla. Stephen Hawking e la sua lunga lotta con Dio : Nel marzo 2018 è morto il cosmologo Stephen Hawking. II filosofo della scienza Paolo Musso riflette sulle sue complesse e a volte discusse vicende di uomo e di scienziato.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:30:00 GMT)

17 aprile - giornata mondiale di lotta contadina. Altragricoltura : "Il grande bluff del made in Italy". Speciale - audio - di Radioredonda all'... : Il 17 aprile è la giornata mondiale di lotta contadina. "Via Campesina" ricorda il massacro dei 19 contadini senza terra, assassinati dall'agroindustria. Via Campesina è il movimento internazionale ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Roma - Questa mattina verso le ore 10.00 il presidente della Roma James Pallotta giunto nella Capitale martedì, si è recato a Trigoria per salutare e incoraggiare la squadra in vista del derby di ...

Eutanasia - lotta per la vita del piccolo Alfie : l’ospedale vuole staccare la spina - ma i genitori si oppongono : Ancora un po’ di tempo per il piccolo Alfie Evans, bimbo con una grave malattia neurologica in fase terminale ricoverato all’ospedale di Liverpool, il cui caso ricorda da vicino quello di Charlie Gard. Dopo un primo sì dei giudici a staccare le macchine che lo tengono in vita, i giovani genitori Tom Evans e Kate James – due ventenni di Liverpool – si preparano a chiedere ai giudici della Corte d’appello di ...

lotta al cancro - il 15 aprile in Piazza del Popolo i 'palloni della salute' : Per questo la nostra Fondazione ha deciso di stringere una forte alleanza proprio con il mondo del calcio che è da sempre uno dei temi che più appassiona il grande pubblico. Rappresenta il mezzo ...

HIV : Napoli capitale della lotta allo stigma per un giorno : Napoli diventa per un giorno capitale della lotta allo stigma verso le persone con Hiv. Grazie al contributo di Gilead il 17 aprile saranno presentati i dati di una nuova indagine sulla dimensione dello stigma verso le persone con Hiv, un nuovo video girato tra le vie della città e l’iniziativa teatrale per le scuola HImoVie che riparte quest’anno proprio da Napoli. All’incontro con la stampa parteciperanno Stefano Patrucco ...

Fabrizio Frizzi - Carlotta Mantovan e la decisione presa dopo la morte del marito : Il conduttore Fabrizio Frizzi è venuto a mancare lo scorso 26 marzo. Nonostante sia passato quasi un mese, la sua assenza continua a farsi sentire. Il conduttore in questi mesi ha dovuto lottare contro un brutto male che purtroppo non ha potuto vincere. Il primo campanello d’allarme era arrivato lo scorso anno, nell’ottobre 2017. Il conduttore era dovuto correre in ospedale per un’ischemia che l’ha tenuto fermo per un paio di mesi. Nella metà di ...

lotta al parassita del riso - via libera ai contributi : " Tenuto conto della gravità dei danni provocati dal nematode, della sua possibile diffusione e del pericolo che esso rappresenta per l'economia risicola piemontese - ha sottolineato l'assessore all'...

“Dopo la morte di Fabrizio…”. Frizzi - la decisione della moglie. Mai più vista dopo i funerali : ecco come Carlotta Mantovan sta vivendo il suo dolore : Fabrizio Frizzi ci ha lasciato nella notte tra il 25 e il 26 marzo, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale. La sua scomparsa ha causato un vuoto immenso nel mondo della televisione, quel mondo che per il conduttore amatissimo è stato una seconda casa per 40 anni. Colleghi e amici, ma anche il suo pubblico, tutti sconvolti dalla notizia della sua morte. Ma Fabrizio, come tutti, aveva anche una vita privata, una famiglia: la moglie, ...

D. Costa : “Juve migliore scelta della vita - continueremo a lottare” : “Sono orgoglioso e onorato di far parte della famiglia della Juventus. Quasi un anno fa ho deciso di trasferirmi a Torino e sicuramente è stata la scelta migliore della mia vita”. Inizia così il post pubblicato da “Sono orgoglioso e onorato di far parte della famiglia della Juventus. Quasi un anno fa ho deciso di trasferirmi a Torino e sicuramente è stata la scelta migliore della mia vita” sul proprio profilo Instagram ...

Assad : 'Le minacce dell'Occidente screditano la lotta al terrorismo' : Il presidente siriano Bashar al Assad è apparso poco fa sugli schermi della tv di Stato dopo un incontro ufficiale al palazzo presidenziale di Damasco, affermando che le minacce occidentali alla Siria ...

Superbike - Round Aragon 2018 : è già lo spartiacque della lotta tra Ducati e Kawasaki : “Questa potrebbe essere la fase più delicata del campionato“. A dirlo è stato Jonathan Rea, che meglio non poteva fotografare l’avvio del Mondiale Superbike 2018. Il prossimo appuntamento, quello di Aragon, rischia di essere già uno spartiacque fondamentale nella lotta tra Kawasaki e Ducati. È un Mondiale equilibrato, e non solo per la decisione di ridurre la potenza dei motori ed evitare un altro dominio della Kawasaki. A ...

Roma - Pallotta dona 230mila euro per la fontana del Pantheon. Raggi : "Stadio - avanti a tempi serrati" : ...- prosegue Raggi - per ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città di Roma ed è evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l'economia ...