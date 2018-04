La Ketamina in spray cancella depressione e pensieri suicidi

Psichiatria : Ketamina in spray cancella depressione e pensieri suicidi : La ketamina, una droga pesante ma anche un farmaco anestetico regolarmente autorizzato, si mostra promettente per il trattamento ‘rapido’ della depressione maggiore e dei pensieri suicidi, secondo uno studio portato avanti dai ricercatori di Janssen Research and Development e della Yale School of Medicine. E’ il primo approfondimento scientifico condotto sulla ketamina come terapia antidepressiva da un’azienda ...