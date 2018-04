La Juventus verso lo Scudetto

Real Madrid-Juventus : Allegri verso il 4-3-3 con Mandzukic : ...9% di centrare la semifinale di Champions dopo il 3-0 dell'Allianz Stadium nobilitato dal gol più bello della carriera di Cristiano Ronaldo, una rovesciata che ha fatto il giro del mondo. COL 4-3-3 - ...

Juventus - Marotta : 'Speriamo in un esito diverso rispetto a Cardiff' : Le merengues sono la squadra più forte al mondo. Noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ora ritenteremo sperando in un esito differente ', ha concluso Marotta .

Juventus - contro il Real si va verso il nuovo record d’incasso allo Stadium : L'impianto dei bianconeri si prepara ad un nuovo primato di incasso per la gara con il Real Madrid L'articolo Juventus, contro il Real si va verso il nuovo record d’incasso allo Stadium è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verso Juventus-Real - il papà di Higuain : 'Gonzalo via da Madrid perchè non stava simpatico a Perez' : L'Argentina - ha spiegato Jorge Higuain - è un grande Paese, ci sono ingiustizie di ogni tipo e non succede nulla; se poi invece un giocatore sbaglia allora è la fine del mondo". Tornando infine su ...

Juventus - offensiva Martial : Mandzukic verso l’addio - pronti 60 milioni : Juventus, offensiva- Come riportato nei giorni scorsi, la Juventus sarebbe pronta a puntare dritto su Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, ma poco utilizzato da Mourinho, potrebbe decidere di lasciare il club inglese a fine stagione. Marotta e Paratici osservano interessati. Possibile l’addio a Mario Mandzukic. L’attaccante croato, 32enne, potrebbe essere sacrificato […] L'articolo ...

Juventus - Claudio Marchisio verso il New York City : prima le gare con Milan e Real Madrid - poi la decisione : Il futuro di Claudio Marchisio alla Juventus si deciderà in due partite. Triste, considerando che a 32 anni il Principino contava di chiudere la carriera in bianconero. Dopo l'infortunio che lo ha ...

Verso Juventus-Milan - Allegri-Gattuso : filosofie a confronto : Il rasoio del Pallone Calcio e filosofia, per qualcuno un ossimoro, per altri un'inevitabile riflessione su passioni e ossessioni della contemporaneità. A scomodare la filosofia nel nostro caso ci ha ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Juventus - Dybala verso la miglior stagione di sempre : 1 di 2 Successiva TORINO - La magia con la Lazio all' Olimpico , la prima gioia stagionale in Champions per ribaltare il Tottenham, la doppietta scintillante contro l' Udinese . Con 4 gol nello spazio ...

Juventus-Buffon - incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham : si va verso il rinnovo : Juventus-Buffon, incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham: si va verso il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Buffon- L’attesissimo incontro tra Buffon e la Juventus, per discutere del futuro del numero uno bianconero, potrebbe concretizzarsi dopo il match di Champions League contro il Tottenham. Questo è ciò che riporta ...

Lazio-Juventus alle ore 18 La Diretta Sfida Immobile-Dybala. Mandzukic verso la panchina : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la Sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e cercano punti ...

Infortunio Mandzukic - l’attaccante della Juventus verso il forfait : Infortunio Mandzukic – Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un torno fondamentale per la lotta per lo scudetto, in particolar modo trasferta difficilissima per la Juventus sul campo della Lazio, la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi un passo falso per non complicare le chance di titolo. Ma nel frattempo non arrivano di certo buone notizie per i bianconeri, Infortunio ...

Lazio-Juventus - verso i 45 mila biglietti venduti : ROMA - Sabato alle ore 18.00 alla stadio Olimpico sarà ancora Lazio-Juventus , per la terza volta in stagione dopo la finale di Supercoppa e la partita di andata allo Stadium. Il bilancio è favorevole ...

Juventus - la conferenza di Allegri verso l'Atalanta LIVE : Una settimana intera per lavorare come non accadeva da tempo, la Juventus ha archiviato il successo nel derby contro il Torino ed è ora concentrata solamente sull'Atalanta. Domani alle 18 squadra in ...