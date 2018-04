La Finanza sequestra 26 000 litri di gasolio di contrabbando

Blitz della Finanza a Marina Grande : sequestrati venti chili di datteri di mare : SORRENTO - Due persone denunciate e 20 chili di datteri di mare sequestrati insieme all'attrezzatura necessaria per pescarli: è il bilancio dell'ultima operazione contro la pesca di frodo messa a ...

Sequestrati dalla Guardia di Finanza oltre 7mila prodotti non conformi : I titolari rischiano una sanzione di oltre 25mila euro. Nel corso di attività nel settore della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle del gruppo di Cagliari e quelle della tenenza di Sarroch hanno ...

Palermo - incassava la pensione della madre morta da 8 anni : la Finanza gli sequestra il conto corrente : incassava da anni la pensione della madre morta nel 2010. Ora, però, è finito sotto inchiesta e la Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura, ha sequestrato 32mila euro dal suo conto ...

Guardia di Finanza sequestra attrezzature da sci. Sanzioni per 30mila euro : Negli ultimi due fine settimana, presso gli impianti di risalita di Camigliatello , Cs, gestiti dall'Arsac, la Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore , Cs, ha sequestrato a due operatori ...

Palermo - peculato : la Finanza sequestra la casa di Ingroia : I soldi sul conto corrente dell'ex pm Antonio Ingroia non bastano a coprire il sequestro preventivo della somma di 151mila euro, disposto dal gip di Palermo, così la Guardia di Finanza ha sequestra ...

Antonio Ingroia - la Guardia di Finanza sequestra una casa di campagna all’ex pm : Sui conti correnti non c’erano abbastanza soldi. E quindi i sigilli sono scattati per una casa di campagna. È quella sequestrata dalla Guardia di Finanza ad Antonio Ingroia, l’ex pm di Palermo indagato per peculato. Nei giorni scorsi il gip, su richiesta della procura, aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di 151mila euro dell’ex magistrato. La decisione di disporre il sequestro dell’immobile, che si trova a ...

"Ingroia - rimborsi indebiti". La Finanza sequestra 150mila euro all'ex pm : L'ex pm, ora avvocato e politico, si sarebbe autoliquidato un'indennità da 117 mila euro e avrebbe percepito rimborsi di viaggio per 17mila euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia - indagato per peculato : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150mila euro ad Antonio Ingroia, ex pubblico ministero di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta per peculato. L’accusa si riferisce a quando Ingroia era amministratore unico di Sicilia e-servizi, società a capitale pubblico che gestisce The post La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia, indagato per peculato appeared first on Il Post.

Siracusa - Guardia di Finanza sequestra casa di cura. Vertici indagati per bancarotta : La Guardia di Finanza di Siracusa ha sottoposto a sequestro preventivo, su ordine della Procura, la casa di cura Villa Azzurra, clinica accreditata presso il Servizio sanitario regionale. Le indagini del nucleo di Polizia economica finanziaria sono scattate nell’aprile del 2017. Gli amministratori di fatto e di diritto della clinica sono indagati per bancarotta fraudolenta per distrazione, causazione dolosa del fallimento e sottrazione ...

Pescara - omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

Ascoli Piceno. La Guardia di Finanza sequestra un interno impianto di carburanti abusivo : L'intervento delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno si inserisce nel più ampio e generalizzato piano operativo del Comando Provinciale della Guardia di ...

Ieri eletto al Senato - oggi la Finanza gli sequestra tutti i suoi beni Video : Gli hanno lasciato giusto il tempo per festeggiare la rielezione al Senato della Repubblica [Video], per poi notificargli il rinvio a giudizio e la confisca di tutti i beni a lui intestati. Quello di #Albert Lanièce, rieletto per la lista Union Valdotaine-PD è un vero e proprio record. E' il primo rinviato a giudizio della legislatura, prima ancora che inizi ufficialmente. Il politico valdostano si trova in ottima compagnia. Il provvedimento, ...

La Guardia di Finanza di Bologna sequestra 5mila scarpe false : scoperti centri di produzione a Fermo : La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre 5.000 scarpe sportive con il marchio falso, della 'Golden Goose', individuando due centri di distribuzione a Funo di Argelato, nel Bolognese e un ...