“La fellatio non fa per me” Rivelazione choc La splendida attrice racconta di quella

caffeinamagazine

: @half_blade Comunque non avevo capito bene la domanda lol. Twitter funziona diversamente da FB e altri social più g… - Ale_Everyday : @half_blade Comunque non avevo capito bene la domanda lol. Twitter funziona diversamente da FB e altri social più g… - hiudetemilaudio : @madonninad È la mia cosa preferita in assoluto, soprattutto se uno dei due fa rimming (a me) e l’altro (io) fellatio. ?? - Ant0ny11111 : @alesallusti pratichi anche la fellatio con Berlusconi? -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Da qualche tempo di lei si erano perse le tracce. Ramona Badescu, la bella showgirl rumena che aveva avuto tanto successo nel nostro paese, dopo gli anni d’oro del Bagaglino era tornata nel suo paese dove ha proseguito la sua fortunata carriera nello spettacolo. Recentemente la soubrette ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha svelato alcuni particolari di una sua mancata esperienza cinematografica in Italia. La 49enne di Cariova hato di essere stata chiamata a partecipare ai provini della fortunatissima serie The young Pope ideata e diretta da Paolo Sorrentino. La possibilità di partecipare al progetto poi è sfumata, ma tutto sommato la showgirl non se ne è fatta un cruccio, dal momento che non avrebbe mai accettato di interpretare il ruolo che le era stato proposto. L’ha infatti ammesso cheparte non faceva per lei, ...