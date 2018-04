La difficile arte del governo

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) Diciamo la verità: una volta fare il cronista politico nei palazzi delle istituzioni era più facile. I conducatores assoluti non esistevano, ma grigie congreghe di oligarchi amministravano dai sinedri dei partiti il traffico delle leggi e degli stessi governi. Erano vertici plurali, per cui uno bene informato che raccontava le cose al giornalista amico -magari per suo esclusivo interesse, con l'intento di combattere i nemici interni con mezzi alternativi- lo trovavi sempre.Da quando l'imbuto si è ridotto al tenue ugello del capo assoluto (persino nella legge elettorale con cui abbiamo votato si formalizza il ruolo sacrale del "capo del partito") la vita del cronista si è fatta più complicata.I leader massimi non hanno l'abitudine di mettere piede in parlamento -nella passata legislatura non erano neanche parlamentari- e i loro vice o institori a vario ...