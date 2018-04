La corsa per la Champions diventata una gara a chi va meno piano E se la Serie A non

Milan-Napoli - dalle 15.00 La Diretta Obiettivo rincorsa per Gattuso e Sarri : Va in scena a San Siro il match tra Milan e Napoli, una partita mai banale qualunque sia la classifica delle due squadre: quest'anno tuttavia la sfida vale molto anche da questo punto di vista, col ...

Amstel Gold Race 2018 : corsa aperta - gli italiani possono provare ad inserirsi : Il Limburgo meridionale, nella giornata di oggi, sarà teatro dell’Amstel Gold Race 2018, prima delle tre Classiche delle Ardenne che si chiuderanno settimana prossima con la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Monumento della stagione. Lo scorso anno l’organizzazione ha modificato il percorso, ottenendo una gara scoppiettante, che potrebbe ripetersi anche in quest’edizione. Il Cauberg, che fino al 2016 era stata la salita che ...

Amstel Gold Race 2018 - le dichiarazioni della vigilia. Philippe Gilbert : “Parto per vincere - ma con il nuovo finale sarà una corsa incerta”. Sagan : “La squadra è forte - sono fiducioso” : Domani si correrà la 53ma edizione dell’Amstel Gold Race che aprirà anche il Trittico delle Ardenne. La classica olandese offrirà grande spettacolo nei 260 km da Maastricht a Valkenburg con ben 35 strappi tra cui il durissimo Cauberg. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni dei corridori più attesi, con le dichiarazioni della vigilia. Partiamo dal vincitore dello scorso anno, il belga Philippe Gilbert, che domani proverà a bissare il successo e ...

“Mi ha tagliato il pene”. Follia in camera da letto : una nottata di passione finita in tragedia. La corsa in ospedale - l’operazione delicatissima. Ma per l’uomo - italiano - le disavventure non sono purtroppo finite : Una storia di violenza, sangue, di corse in ospedale e delicate interventi chirurgici per far sì che un uomo potesse continuare a godere a pieno della propria sessualità. E di accuse e polemiche, dopo quell’operazione che a quanto pare non ha dato i frutti sperati nonostante il responso favorevole dei medici. A rovinare la vita al protagonista di questa vicenda, raccontata sulle pagine del Messaggero, è stata una ragazza brasiliana ...

Tappe Giro d’Italia 2018 - il percorso e le date della corsa Rosa. Zoncolan micidiale - a Cervinia si decide tutto? : Mancano solo tre settimane, ormai, al Giro d’Italia 2018. L’edizione numero 101 della corsa rosa prenderà il via da Gerusalemme per concludersi a Roma: nel mezzo, come di consueto, tanta salita e tante Tappe insidiose. In programma una sola cronometro e anche le Tappe dedicate ai velocisti non sono molte. In attesa di vedere lo spettacolo della corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo, vi presentiamo il percorso con ...

Lazio - Peruzzi : 'Concentrati sulla corsa Champions'. Luis Alberto : 'Buttata una semifinale' : Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l'ex portiere al canale egiziano 'On Sport'. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la ...

Amstel Gold Race 2018 : corsa aperta a tante soluzioni. Gilbert cerca il pokerissimo - Valverde la prima volta : Sulle strade del Limburgo, domenica andrà in scena l’Amstel Gold Race 2018, prima corsa del trittico delle Ardenne che condurrà il gruppo a Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, l’ultima delle grandi classiche di questa prima parte di stagione. Sempre caratterizzata dal Cauberg nel finale, lo scorso anno il percorso è cambiato. Ora la salita simbolo è a poco meno di 20 chilometri dall’arrivo e da lì in avanti la strada è ...

Liguria - riparte la corsa al “lavoro fisso” Presentate 2.300 domande per 8 posti : Il sogno del posto “sicuro” è sempre vivo: a Genova concorsi in Comune, Asl, Alisa e Città metropolitana

Donatella Versace : 'Dalla cocaina mi ha salvato Elton John'. Poi spiega perché è ricorsa alla chirurgia : Dopo il suo percorso le cose sono andate meglio ma la Versace ammette che con il suo 'ritorno alla realtà' ha avuto modo di vedere tutte le cose sbagliate del mondo della moda.

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : Lucrezia Zironi è quinta nel K1 sprint e resta in corsa per la qualificazione : Si sono aperte oggi a Barcellona le gare di qualificazione della Canoa per gli Youth Olympic Games 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires dal 12 al 16 ottobre. La prima giornata, dedicata alle prove dalla velocità, regala subita buone notizie all’Italia con Lucrezia Zironi che ha chiuso al quinto posto nel K1. La gara odierna si è svolta su un percorso di 400 metri in modalità “testa a testa”. Zironi ha aperto subito bene superando la ...