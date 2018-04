La Corrida | retroscena pesante A pochi giorni dal debutto con un successo clamoroso

caffeinamagazine

: CLAMOROSO RETROSCENA ALLA CORRIDA.UN CONCORRENTE E' UNA VECCHIA CONOSCENZA DELLA TV. - geppy2911 : CLAMOROSO RETROSCENA ALLA CORRIDA.UN CONCORRENTE E' UNA VECCHIA CONOSCENZA DELLA TV. - geppy2911 : CLAMOROSO RETROSCENA ALLA CORRIDA.UN CONCORRENTE E' UNA VECCHIA CONOSCEN... - geppy2911 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Sabato 13 aprile è andata in onda su Rai Uno la prima puntata de La. Erano 7 anni che il programma per essere stato condotto da Corrado, mancava dagli schermi. L’ultima volta lo avevamo visto su Canale 5 e al timone c’era Flavio Insinna. Ma gli ascolti furono piuttosto deludenti per Mediaset. E così il programma fu chiuso e non se ne parlò mai più. Fino a qualche tempo fa quando Carlo Conti ha deciso di rispolverare il programma – che un tempo fu molto amato – per riportarlo su RaiUno. Come è andata la prima serata? Beh, una bomba. Tenete conto che 6 milioni di telespettatori lo hanno visto. Ladi Carlo Conti ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il 27.44% di share. A distanza di qualche giorno dal programma, però, viene fuori unriguardo uno dei concorrenti. E il caos è servito. Ma che cosa èdi tanto grave? Il blog Anticipazioni.tv ...