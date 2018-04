La coppia che ha deciso di non dire a nessuno se il figlio è maschio o femmina

Grande Fratello - Barbara D'Urso : "Nella casa anche una coppia di fidanzati noti nel mondo del gossip" : La nuova edizione del Grande Fratello sta per cominciare: l'appuntamento è per martedì 17 aprile, e la conduttrice Barbara D'Urso è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo per svelare tutti i retroscena della casa più spiata d'Italia. Non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque spoilerato una novità: tra i concorrenti ci sarà anche una nota coppia di fidanzati, molto conosciuti nel mondo del gossip. I due si metteranno alla ...

Cara Delevingne schierata contro il Coachella - ma poi applaude Beyoncé e scoppia la polemica : Come ogni anno, anche al Coachella 2018 hai visto molte delle tue star preferite partecipare al famoso festival ma c’è anche una grande assente: Cara Delevingne. [arc id=”f192c60e-6d88-4ed1-96db-bda063aa7272″] L’attrice, che una volta era una habituée del Coachella, aveva spiegato attraverso una Instagram Stories di non partecipare più dopo aver scoperto che la società che organizza il festival, sostiene politicamente i ...

Trans viene rifiutato dal ragazzo che gli piace - diventa donna e tra i due scoppia l'amore : Trans riesce ad allattare grazie a terapia ormonale: è il primo caso al mondo Jared in passato aveva rifiutato le avances di Aaron. I due si sono persi di vista e nel frattempo per Aaron sono ...

Prisma Terza puntata. La Giostra - la Roma e le 10 vittorie. Stefano Cherici : 'Ho fatto coppia col migliore' : Lui è stato il terzo ospite di Prisma , trasmissione di approfondimento in diretta streaming ogni giovedì sulla pagina Facebook di Arezzo Notizie e curata da Enrica Cherci e Claudia Failli. Una ...

Michelle e Aurora : “Questa sì che è una bomba”. Prima era solo una voce - ma adesso sembra tutto vero. Il sogno di tutti i fan della coppia Hunziker-Ramazzotti sta per realizzarsi. Mamma e figlia : i clamorosi dettagli : Qualche tempo fa il settimanale ‘Chi’ aveva lanciato la bomba, ma in quel momenti si trattava solo di un’indiscrezione. adesso, invece, molti dettagli iniziano ad emergere lasciando presagire che il progetto potrebbe realizzarsi davvero e anche a breve. Di cosa parliamo? della possibilità di vedere Aurora Ramazzotti a Mediaset insieme a Mamma Michelle. Secondo un ulteriore scoop pubblicato dal settimanale ...

Scandalo a corte. Il principe sceglie la (bellissima) modella di Playboy. La notizia era nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. L’erede al trono fa coppia fissa con lei - una scelta che sta facendo discutere : Gli ingredienti per uno Scandalo a corte ci sono tutti. Sì perché il rampollo della casa reale si è scelto una “principessa” diversa dal solito. Ha gli occhi blu intenso, i capelli castani e un viso uscito dalle pagine di un libro. Epperò c’è qualcosa che non torna e che anzi potrebbe far saltare sulla sedia più di qualche parente della casa regnante che all’etichetta ci tiene eccome. Marius Borg Høiby, figlio della principessa ...

Buche a Roma - «50 auto in panne con le gomme bucate». E sulla Salaria scoppia il caos : Buche e caos nella Capitale. Le Buche che si sono aperte sulle strade di Roma hanno provocato un vero e proprio congestionamento di auto: in particolare sulla via Salaria sono circa 50 le auto...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...

MILAZZO : Messo in fuga da una coppia con un gesto di coraggio dopo che il malvivente tenta rapina : 'dammi soldi o sparo' : Il grave fatto di cronaca si è verificato nella tarda notte di venerdì a MILAZZO nei pressi di piazza Ngonia dove un malvivente ha tentato di rapinare una facoltosa coppia del luogo che stava rientrando a casa poco ...

Michelle Hunziker e Tomaso - la brutta voce : 'Sono in crisi - la coppia scoppia'. E lei... : Una brutta voce girava da qualche tempo su Michelle Hunziker suo marito Tomaso Trussardi : 'Sono in crisi, la coppia sta per scoppiare'. E la showgirls svizzera ha deciso di replicare via Instagram , ...

«Perché quel busto di Cristiano Ronaldo?». E l’artista scoppia a piangere : «Se Cristiano Ronaldo non segna, è colpa di quella statua che porta sfortuna». La furia social contro il busto di CR7 all’aeroporto di Madeira, inaugurato un anno fa, è andata ben oltre i confini delle semplici critiche. Con quell’espressione un po’ stralunata, l’opera è diventata presto virale sui social ed è stata bersagliata da centinaia di migliaia di commenti offensivi. A pagarne le conseguenze è stato l’artista che l’ha realizzata, il ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - matrimonio in crisi?/ "Non dureranno a lungo" : scoppia il gossip : matrimonio in crisi per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? Il settimanale Nuovo parla di momenti difficili per la coppia: si tratta solo di voci infondate?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 23:00:00 GMT)

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...