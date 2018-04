La Consulta | sì ai sindacati militari La sentenza che rivoluziona la vita dei soldati

Consulta - via libera ai sindacati dei militari/ La Corte dichiara incostituzionale divieto imposto dal Codice : La Consulta dà il via libera alla costituzione di sindacati per i militati: in una nota la Corte ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità relativa a tale divieto(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:56:00 GMT)